​​​​​​​أهالي مقاطعة قامشلو يزورون ذوي الشهداء روكن ويلماز وزنار

قام اليوم، أهالي مقاطعة قامشلو بزيارة ذوي المقاتلة في قوات الدفاع الشعبي، الشهيدة أمل فرمز حسين (الاسم الحركي روكن زلال) التي استشهدت في 26 أيلول الجاري بعملية فدائية ضد الاحتلال التركي في ناحية مزيتلي التابعة لمرسين ردّاً على القمع الممارس داخل السجون، والمجازر والهجمات التي تُشنّ على الكريلا بالأسلحة الكيماوية، وذلك في قرية بليقية التابعة لناحية عامودا، لتقديم واجب العزاء لذويها، وأكدوا خلال الزيارة على أن العملية التي نفذتها الشهيدتان روكن وسارا أثبتت للعالم أجمع إرادة المرأة الحرة.

وبعد الانتهاء من الزيارة، توجه الأهالي إلى حي قناة السويس في مدينة قامشلو لزيارة ذوي الشهيد يلماز شرو الذي استشهد باستهداف مسيّرة تابعة للاحتلال التركي لسيارته، في قرية تل جمان التابعة لناحية كركي لكي في 27 أيلول الجاري.

ثم توجه الأهالي إلى ناحية كركي لكي التابعة لمقاطعة قامشلو، لزيارة عائلة المقاتل في قوات الدفاع الشعبي الشهيد زنار خليل عثمان (الاسم الحركي زنار كلجان أمانوس) الذي استشهد أثناء تصديه لهجمات الاحتلال التركي في زاب بمناطق الدفاع المشروع في 14 نيسان الماضي.

شهداؤنا هم القوة المعنوية للمجتمع والشعب

على هامش الزيارات، التقت وكالتنا عضو مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو محي الدين حسن، الذي قال "نزور اليوم، نحن عوائل الشهداء وأهالي مقاطعة قامشلو، ذوي الشهداء روكن ويلماز وزنار، ونقدم واجب العزاء لهم، لأننا في الحقيقة مدينون لهؤلاء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل أن نعيش بسلام وأمان، وليعرف عدونا أننا لن نتراجع خطوة إلى الوراء".

وعاهد حسن "سنبقى على خطا شهدائنا، فإذا استشهد أحد أبنائنا يوجد الآلاف وراءهم ليكملوا درب هؤلاء الشهداء، وتزداد إرادتنا وانتقامنا أكثر، شهداؤنا هم القوة المعنوية للمجتمع والشعب، الشهيدتان سارا وروكن انتقمتا لشهدائنا أمام أنظار العالم أجمع بعملتيهما الفدائية التي أحيت روح عملية الشهيدة زيلان".

(ل م)

ANHA