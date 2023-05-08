​​​​​​​أهالي مقاطعة قامشلو يقدمون واجب العزاء لذوي ثلاث شهداء

نظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل كوجر التابعة لمقاطعة قامشلو، اليوم، مراسم عزاء للشهيدين بندر محمد علي المزعل (عقاب تل كوجر)، المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية الذي استشهد في استهداف مسيّرة للاحتلال التركي لقرية القيروان التابعة لناحية تل حميس في 5 أيار الجاري. والمقاتل في قوات الدفاع الشعبي مظفر درويش علوان (عكيد زيلان) الذي استشهد في مناطق الدفاع مديا في 29 كانون الثاني الماضي.

وشارك في خيمة العزاء التي نصبت في ساحة مزار الشهيد عكاب الأسود بناحية تل كوجر، أهالي مقاطعة قامشلو وممثلو وممثلات مؤسسات الإدارة الذاتية والقوات العسكرية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وشيوخ ووجهاء العشائر.

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، عزا الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في تل كوجر أحمد علي، ذوي الشهيدين وعاهد بالسير على خطاهم حتى تحقيق أمانيهم في النصر والحرية.

وبدوره أشاد الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في جل آغا، سرور الشطي، بدور الشهداء في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وأكد: "نفتخر بتضحيات الشهداء الذين كافحوا وناضلوا في سبيل إيصال شعبهم الى حريته".

وتابع: "نهج المقاومة والنضال سيستمر على خطى عزيز عرب أمام هجمات الأعداء والمحتلين على شعبنا".

ومن جهته، شدد الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل كوجر محمود عبيد، بتكاتف وتلاحم مكونات شمال وشرق سوريا أمام الهجمات ومخططات الإبادة التي تحاك ضدهم.

وفي ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو، قدم أهالي الناحية وقراها، وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية وممثلو وممثلات القوى العسكرية والأمنية، واجب العزاء لذوي المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية، زياد أحمد الإبراهيم، (الاسم الحركي: رامي تل حميس)، الذي استشهد إثر استهداف مسيّرة تركية لقوات حماية مخيم الهول في قرية القيروان التابعة لناحية تل حميس.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، عزا عضو مجلس ناحية تل حميس العسكري، خليل الناصر، ذوي الشهيد رامي، مجدداَ العهد بالانتقام لدماء جميع الشهداء، وقال: "بوقوفنا اليوم في خيمة العزاء نؤكد للفاشية التركية بأننا لن نتوانى في الدفاع عن أرضنا مهما سعت، وبأننا سائرون على نهج المقاومة والفداء حتى حيينا".

الناصر دعا كافة شبان وشابات مناطق شمال وشرق سوريا للتكاتف والتلاحم مع القوات العسكرية: "لنكون سداً منيعاَ أمام المخططات العثمانية، فنحن مطالبون بتقديم أعلى همم التضحية والفداء، وعلى شباننا الانضمام لمحافل التدريب والانضمام إلى القوات العسكرية لحماية أرضنا من هجمات المحتل".

لبى نداء الوطن

تلته كلمة للمواطن خضر الناصر باسم عائلة الشهيد، والذي عبر عن افتخارهم بالانضمام إلى مجلس عوائل الشهداء، وأكد: "الشهيد زياد لبى نداء الواجب وضحى بحياته في سبيل الدفاع عن هذه الأرض التي ارتوت بدماء الشهداء الطاهرة".

بينما أشاد عضو حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) في ناحية تل حميس، غالب السعدون بتضحيات الشهداء في حماية المنطقة وصون أمنها واستقرارها، وتابع: "لولا تضحياتهم لما وصلنا إلى المرحلة التي نحن عليها اليوم، فنحن اليوم شعب ذو إرادة تواجه المخططات المهيمنة والساعية إلى استعباد الشعوب وتفكيك وحدتهم".

وانتهت مراسم العزاء في كل من تل كوجر وتل حميس بقراءة وثائق الشهداء "زياد الإبراهيم، بندر المزعل، مظفر علوان".

(كروب/آ)

ANHA