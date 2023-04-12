​​​​​​​أهالي مقاطعة قامشلو يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيدة رابرين بوطان

توجه، اليوم، أهالي مدينة ديرك ونواحي كركي لكي وجل آغا وتل كوجر، إلى خيمة عزاء الشهيدة دجلة عمر الاسم الحركي رابرين بوطان التي استشهدت في مناطق الدفاع مديا في ٢٩ آذار المنصرم، التي نصبت في قرية سويدية التابعة لمنطقة كوجرات.

بدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة الصمت إجلالا لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة مجلس عوائل شهداء في منطقة كوجرات شيرين أحمد كلمة، أكدت فيها أن: "الشهداء ضحوا بأرواحهم في سبيل إنجاح ثورتنا وخلق العدالة والحرية لكافة الشعوب".

"الشعب متمسك بفكر القائد ويسعى إلى تحقيق حريته"

بدوره، ألقى نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حسن كوجر كلمة أشار من خلالها إلى أن: "دولة الاحتلال التركي تريد كسر إرادة الشعب الكردي وفرض الإبادة عليه من خلال تشديد العزلة على القائد عبد الله أوجلان وإبعاد أفكاره عن الشعوب، إلا أن الشعب متمسك بفكر القائد ويسعى إلى تحقيق حريته".

وأوضح حسن كوجر أن: "يسير السير على خطى مقاومة الشهيدة رابرين بوطان ورفاقها الذين أصبحوا دروعاً من أجل حماية الشعب من كافة الهجمات".

ثم قرئت وثيقة الشهيدة رابرين بوطان وسلمت إلى ذويها، لتنتهي المراسم بترديد الحضور "الشهداء أحياء لا يموتون".

(ف)

ANHA