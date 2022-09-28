​​​​​​​أهالي مقاطعة قامشلو يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد زنار أوصمان

توجه أعضاء مجلس عوائل الشهداء في كركي لكي والمئات من أهالي نواحي مقاطعة قامشلو (كركي لكي، جل آغا، تل كوجر، تربه سبيه) إلى قرية كوليجا التابعة لناحية كركي لكي، لتقديم واجب العزاء لذوي المقاتل في قوات الدفاع الشعبي زنار أوصمان، الاسم الحركي زنار كولجان أمانوس، الذي استشهد في حزيران الماضي بمنطقة زاب التابعة لمناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان جراء هجمات الاحتلال التركي.

وحضر خيمة العزاء، مثقفون وشخصيات سياسية وإداريو المؤسسات المدنية والعسكرية.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في كركي لكي، بشير علي، كلمة أشار خلالها إلى سيرة حياة الشهيد زنار النضالية، وقال:" قاتل الشهيد زنار، في شمال وشرق سوريا، وأصيب مرات عدة لكنه لم يتوانَ للحظة عن الدفاع عن شعبه وأرضه".

وتابع "على الرغم من إصاباته، توجه إلى مناطق الدفاع المشروع، ليثبت إصراره الكبير على التضحية والنضال لحماية شعبه من هجمات دولة الاحتلال التركي".

بدوره، أشاد القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، محي الدين خيركي، بدور الشهيد في الدفاع عن جميع الأراضي الكردستانية أمام هجمات دولة الاحتلال التركي، وقال: " الشهيد زنار مثال المقاومة والنضال وسطر بدمائه، مقاومته العظيمة أمام هجمات الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال التركي".

وعاهد خيركي في ختام حديثه جميع شهداء ثورة الحرية، بتصعيد النضال وحماية الشعب ومكتسبات الثورة في شمال وشرق سوريا.

واختتمت مراسم العزاء بقراءة وثيقة الشهيد زنار أوصمان، وتسليمها إلى ذويه وسط ترديد الشعارات والهتافات التي تمجد تضحيات الشهداء.

وانضم الشهيد زنار أوصمان لقوات الدفاع الشعبي عام 2016 للتصدي لهجمات الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع واستمر في النضال حتى ارتقى شهيداً في منطقة زاب.

(ك ع/آ)

ANHA