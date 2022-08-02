​​​​​​​أهالي مقاطعة قامشلو يقدّمون واجب العزاء لذوي الشهيد أحمد المشعان

وتوجّه المئات من الأهالي إلى خيمة العزاء التي نصبت أمام منزل ذوي الشهيد أحمد المشعان، في قرية عرعور العرب التابعة لناحية كركي لكي في مقاطعة قامشلو.

بدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت، إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في ديرك، محمود أحمد، كلمة قال فيها "تعلمنا النضال والمقاومة من شهدائنا الأبطال، واليوم نستمر في نضالنا على خطاهم حتى تحقيق أهدافهم في الحرية والنصر".

بدوره، لفت القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، محي الدين خيركي، إلى أهداف الاحتلال التركي من شن هجمات على مناطق شمال وشرق سوريا، "الهدف من الهجمات والتهديدات التركية هو تفكيك التعايش المشترك وضرب التلاحم والتكاتف بين المكونات، بالإضافة إلى ضرب أمن وأمان المنطقة".

وأشاد القيادي في قوات سوريا الديمقراطية محي الدين خيركي بتضحيات أهالي قرية عرعور العرب، وقال: "لم تتوانَ هذه القرية عن تقديم تضحيات وقدمت العشرات من الشهداء في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة"، في ختام كلمته أكد على ضرورة الالتزام بنهج الشهداء، وتصعيد النضال من أجل تحقيق النصر.

لتنتهي مراسم العزاء بالشعارات التي تمجّد الشهداء.

هذا وانضم العشرات من أبناء قرية (عرعور العرب) الواقعة جنوب ناحية كركي لكي 6 كيلومتر، إلى صفوف القوات العسكرية والأمنية، وقدموا خلال ثورة شمال وشرق سوريا 12 شهيداً، في سبيل الحفاظ على مكتسبات الثورة، ومن بينهم الشهيد أحمد المشعان الذي استشهد خلال الأسبوع الفائت.

(ك ع/ آ)

ANHA