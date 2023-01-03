تتواصل عملية "صاعقة الجزيرة" التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية، في 29 كانون الأول المنصرم، بمساندة قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا في يومها الخامس في نواحي تل حميس وتل براك والهول التابعين لإقليم الجزيرة.

وتحظ العملية بمساندة شعبية واسعة من مختلف مكونات المنطقة.

في هذا السياق، قالت المواطنة سهيلة شكري من المكون الكردي في مدينة قامشلو، لوكالتنا أن " الجرائم التي يرتكبها مرتزقة داعش بحق مكونات شمال وشرق سوريا وعلى وجه الخصوص بحق المرأة، ترتكب بدعم مباشر من الراعي والحاضن لها دولة الاحتلال التركية لكسر إرادة المكونات في المنطقة".

مؤكدةً: " ساندنا قواتنا على مر السنوات خلال مواجهتها لهجمات مرتزقة داعش والنصرة وصد هجمات جيش الاحتلال التركي على المنطقة، واليوم وخلال عملية صاعقة الجزيرة سنستمر بدعمنا لقواتنا التي حمتنا وحمت المنطقة، ونثني على جهودهم في مكافحة الإرهاب ".

واختتمت بالقول " يداً بيد مع مقاتلينا سنبسط الامن والأمان في شمال وشرق سوريا، مستعدون لبذل التضحيات لسبيل ذلك".

كما أشاد المواطن خالد خليل من المكون العربي من مدينة قامشلو، بجهود قوى الامن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية لبسط الأمن والأمان، وقال: " نساند عملية صاعقة الجزيرة وقواتنا العسكرية والأمنية، سنعمل على دعم الحملة من خلال حراسة احيائنا ومراقبة أي تحرك مشبوه لإعلام القوات بذلك".

وأوضح المواطن محمود حسين من المكون العربي من مدينة قامشلو، "مرتزقة داعش يشكلون خطورة على الجميع، علينا كمكونات التكاتف مع قواتنا لاعتقال عناصر مرتزقة داعش وتسليمهم للجهات المعنية".

تل حميس

ومن جهته، نوه المواطن يوسف الهموس من ناحية تل حميس، بأن تلاحم المكونات في مناطق شمال وشرق سوريا أغضب الدولة التركية، لهذا السبب حرك خلايا مرتزقة داعش التابعة له في مناطقنا لتفكيك اللحمة الموجودة. ورداً للسياسات العدائية التي تشن بحق شعب شمال وشرق سوريا شدد يوسف " سنتكاتف ونتلاحم بشكل اقوى أمام مخططات الأعداء لإفشالها، نؤكد على تمسكنا بنهج الأمة الديمقراطية وحرية الشعوب".

تربه سبيه

وبدورها نوهت المواطنة شاهميران دنحو، من المكون السرياني في ناحية تربه سبيه، إلى أهمية عملية " صاعقة الجزيرة" في منع إحياء مرتزقة داعش من جديد وحماية شعب شمال وشرق سوريا والعالم من الإرهاب، وتابعت " هناك دول إقليمية وعلى رأسها تركيا وقطر تحاول احياء مرتزقة داعش وتدعمها بكافة الطرق ومن هنا تكتسب عملية صاعقة الجزيرة أهمية كبيرة لصد هذه المخططات".

وبينت " الهدف من إحياء مرتزقة داعش من قبل هذه الدول هو ضرب وحدة شعب المنطقة والإدارة الذاتية"، وأكدت بدورها على جاهزيتهم لدعم الحملة.

(كروب/آ)

ANHA