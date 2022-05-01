​​​​​​​أهالي مقاطعة قامشلو.. استهداف الكريلا استهداف لإرادة الشعوب المقاومة

تتصاعد ردود الفعل الكردستانية ضد الهجوم المشترك للدولة التركية المحتلة والحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق الدفاع المشروع (آفاشين ومتينا وزاب) بالأسلحة الثقيلة والمحرّمة دولياً وآلاف الجنود الذين بدأوا الهجوم مجدداً في الـ 17 من نيسان / أبريل.

في السياق، شجب أهالي ناحيتي ديرك وجل آغا التابعتين لمقاطعة قامشلو هجوم الاحتلال التركي بمشاركة قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يحشد قواته بالقرب من مناطق الدفاع المشروع.

حيث أكدت المواطنة سيدا حنا، من المكون الكلداني في مدينة ديرك، أن "هجمات الاحتلال التركي تستهدف جميع المكونات، بهدف القضاء على إرادة الشعوب المقاومة وتهجيرها من مناطقها".

وأضافت سيدا "أهالي المنطقة عبر تكاتفهم أكدوا للعالم أنهم دعاة للسلام، لكن دولة الاحتلال التركي تريد إعادة الحقبة العثمانية على حساب الشعوب الأصيلة في شمال وشرق سوريا وشنكال وباكور"، مبينة "أن أهالي شمال وشرق سوريا تعيش حرية تامة في ظل إدارتهم الذاتية المبنية على الحياة التشاركية"، داعية الجميع إلى الانتفاضة في وجه هجمات دولة الاحتلال التركي لكسر مخططات الإبادة التي تنفذ حالياً على أرضهم التاريخية.

في ختام حديثها، شجبت سيدا حنا هجمات دولة الاحتلال التركي على القرى الآشورية الحدودية واستهداف المواطنين. وناشدت الحكومة العراقية الوقوف في وجه الأطماع التركية التوسعية في العراق.

بدوره، لفت المواطن عمر إسماعيل من المكون الكردي، إن "دولة الاحتلال التركي تشن هجمات همجية على مناطق الدفاع المشروع بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني والحكومة العراقية".

قوات الكريلا تمثل إرادة الشعوب بهذه الجملة تابع إسماعيل "حركة التحرر الكردستانية حركة إنسانية عادلة مهمتها الدفاع عن الأجزاء الكردستانية الأربعة وشعوب المنطقة في تحقيق حريتها وحقوقها المشروعة".

ويرى إسماعيل أن "القصف التركي المستمر على شمال وشرق سوريا وشنكال انتقام ودليل على مدى تكبد قواته خسائر فادحة أمام مقاومة قوات الكريلا البطولية في مناطق الدفاع المشروع".

ونوه إسماعيل إلى أن "هدف الاحتلال التركي ليس استهداف حركة التحرر الكردستانية فقط، بل توسيع جغرافيتها في المنطقة، وذلك عبر تطبيق الميثاق الملي العثماني الذي يعتبر خطراً على جميع الشعوب".

قال إسماعيل "يدعي مسؤولون في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفي مقدمتهم مسعود البرزاني أن حزب العمال الكردستاني يشكل خطراً على باشور (جنوب كردستان) إلا أن صفحات التاريخ تفند هذه الادعاءات، حيث شهد الكردستانيون مشاركة قوات الكريلا إلى جانب البيشمركة في دحر مرتزقة داعش على طول آلاف الكيلومترات، من المناطق الكردستانية".

وفي الختام، ناشد الشبيبة للانضمام إلى صفوف المقاومة لكسر هجمات المحتلين والخونة.

أما أهالي ناحية جل آغا، فأكدوا أن قوات الكريلا لا تعرف الاستسلام بل تقاوم بأسلحتها الخفيفة، وإنها تملك إرادة الإنسان المرتبط بأهداف وطموحات شعبه في الحرية. وطالبوا الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتراجع عن نهج الخيانة الذي يتبعه ضد إرادة الشعوب.

المواطنة شيخة رسول عنتر، بينت أن الشعب الكردي يقف ضد الخيانة التي ينتهجها الحزب الديمقراطي الكردستاني وأن قوات الكريلا تمثل تطلعات وآمال الشعب الكردي في الحرية والديمقراطية.

من جانبه، قال المواطن حسين عيسى إن "هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع هي محاولة لإنهاء القضية الكردية، ونضال الشعوب الباحثة عن الحرية والديمقراطية، لهذا السبب تستهدف الكريلا". وأكد حسين عيسى أن بطولات الكريلا المستمدة من التنظيم العقائدي أكبر من أسلحة العدو المتطورة.

فيما أشار المواطن، رمضان عبدي إلى أن "سياسة تركيا باتت معروفة لدى الشعب الكردي وهي محاربة الكرد أينما وجدوا وعلى الحزب الديمقراطي الكردستاني العودة إلى وحدة الصف الكردي". وطالب شعب باشور (جنوب كردستان) للوقوف في وجه سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني التي تحاول إنهاء نضال الشعب الكردي.

كما شدد المواطن حسن تمو على ضرورة التكاتف لدعم قوات الكريلا التي تمثل تطلعات الشعوب إلى الحرية ونيل حقوقها المشروعة.

(كروب/آ)

ANHA