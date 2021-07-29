​​​​​​​أهالي مقاطعة كوباني يستذكرون شهداء شهر تموز بإيقاد الشموع على أضرحتهم

وشارك المئات من أهالي مقاطعة كوباني وأعضاء المؤسسات المدنية في المقاطعة في مراسم الاستذكار التي نظمها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات في مزار الشهيدة دجلة جنوب مدينة كوباني لاستذكار 265 شهيداً من شهداء المقاومة الذين استشهدوا في شهر تموز في أماكن وأعوام مختلفة.

وبدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت من قبل المشاركين إجلالاً لأرواح الشهداء، وبعدها ألقى نائب الرئاسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات عزت حمو كلمة مجد فيها الشهداء وقال: "نحن اليوم ماضون على خطا من خاضوا مقاومة السجون والسائرين على نهج وفكر القائد عبد لله أوجلان، وشهداء مزار الشهيدة دجلة هم ممن ساروا على خطا أولئك المناضلين الأوائل".

وأضاف عزت حمو: "منذ انطلاقة ثورة روج آفا وإلى الآن الآلاف من الشهداء يزينون هذا المزار العظيم، لذا لن نخاف من شيء وسنمضي على خطاهم وسيكون النصر حليفنا".

واختتمت مراسم الاستذكار بإيقاد الشموع على أضرحة الشهداء.

(ن كل)

ANHA