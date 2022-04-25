​​​​​​​أهالي مقاطعة كوباني يستذكرون شهداء شهر نيسان

وشارك المئات من أهالي مقاطعة كوباني وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية وشخصيات من الأحزاب السياسية لاستذكار 102 من شهداء شهر نيسان.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت بعدها ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء كيلو علي كلمة استذكر فيها كافة شهداء الحرية وقال: "بفضل هؤلاء الأبطال تحققت الكثير من المكتسبات في ثورة روج آفا وشمال شرق سوريا، لذا فهم أحياء في قلوبنا ونعاهدهم بالسير على خطاهم حتى آخر قطرة دم في عروقنا".

وأضاف: "مهما فعل العدو فلن ينال من إرادتنا، حتى لو تعاون مع الخونة من الكرد، والذين باتوا خنجر بيد دولة الاحتلال التركي في خاصرة الكرد".

وانتهت المراسم بإيقاد الشموع على أضرحة الشهداء في مزار الشهيدة دجلة.

يذكر أن اليوم يصادف عيد الشهداء بمناطق شمال وشرق سوريا وهو يوم تاريخي بالنسبة لسكان المنطقة، وبهذه المناسبة أصدرت الإدارة الذاتية قراراً باستذكار كافة الشهداء في المنطقة.

(ن ك)

ANHA