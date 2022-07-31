​​​​​​​أهالي مقاطعة كوباني يشيّعون الشهيد محمد شامان ويقدمون واجب العزاء لذويه

حضر المئات من أهالي مقاطعة كوباني، وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، وشخصيات من الأحزاب السياسية إلى مزار الشهداء بناحية صرين لتشييع جثمان المقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية محمد شامان، الذي استشهد الجمعة المنصرم في ناحية صرين أثناء تأديته واجبه.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلته كلمة لرئيس مجلس حزب سوريا المستقبل في إقليم الفرات، فرحان حج عيسى، الذي قال: "كل شهيد على هذه الأرض هو شهيد كل شمال وشرق سوريا، وعلى الجميع أن يؤدوا واجبهم تجاه هذه الأرض، كي لا تذهب تضحيات الشهداء في مهب الريح، فالشهيد هو الذي يترك خلفه أبناءه لنحيا بسلام".

وعاهد فرحان حج عيسى الشهداء بالسير على خطاهم في حماية المنطقة من المجازر، والسعي لتطهيرها من الإرهاب والعملاء.

لتنتهي مراسم تشييع الشهيد محمد شامان بتسليم وثيقة الشهادة لذويه، ويوارى بعدها جثمانه الثرى في مزار الشهداء بالناحية.

نحن ماضون على طريق الحق

عقب مراسم تشييع الشهيد انتقل الأهالي إلى خيمة عزاء الشهيد محمد شامان لتقديم واجب العزاء لذويه، وعندما وصل المعزون إلى خيمة العزاء، وقفوا دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلته كلمة للرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات محمد شاهين.

أشار محمد شاهين إلى أن "المنطقة تمر بفترة حساسة، وعلينا إدراك ما يحصل، وأخذ الحيطة والحذر من مخططات الأعداء الذين يحاولون زعزعة الأمن والاستقرار في مناطقنا".

وتابع: "نحن ماضون على طريق الحق، الطريق الذي رسمه لنا شهداؤنا بأرواحهم"، مؤكداً "سندافع عن هذا الدرب الذي اخترناه حتى نصل إلى ما نريد، فاليوم جميع مكونات شمال وشرق سوريا قالت كلمتها، وحتى أرضنا ارتوت بدماء شهداء جميع المكونات".

وانتهت مراسم تقديم واجب العزاء للشهيد محمد شامان على وقع الهتافات الثورية "المقاومة هي الحياة".

(ن ك/د)

ANHA