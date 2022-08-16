​​​​​​​أهالي مقاطعة كوباني يشيعون جثمان الشهيد حسن صرين إلى مثواه الأخير

وحضر المئات من أهالي مقاطعة كوباني وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية إلى مزار الشهداء في ناحية صرين جنوب مدينة كوباني، لتشييع جثمان الشهيد حسن يوسف، الاسم الحركي حسن صرين، الذي استشهد يوم الأحد المنصرم، في مدينة الرقة، أثناء تأدية واجبه العسكري ضمن قوات سوريا الديمقراطية.

بدأت مراسم التشييع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأروح الشهداء، ثم سلمت وثيقة الشهيد حسن صرين، من قبل مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات لذويه.

وانتهت المراسم وسط الهتافات الثورية من قبل الأهالي، ليوارى جثمان الشهيد حسن صرين الثرى في مزار الشهداء بناحية صرين.

(ن ك/د)

ANHA