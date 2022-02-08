​​​​​​​أهالي مقاطعة كوباني يقدمون واجب العزاء لذوي شهيدين

حضر العشرات من أهالي مقاطعة كوباني وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية في المقاطعة إلى ساحة الشهيد عكيد للتوجُّه إلى مسقط رأس الشهيدين لتقديم واجب العزاء لذويهما.

زار وفد المعزين الذي ترأسه مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات في البداية، حي الشهيد بيمان في مدينة كوباني، حيث نصبت خيمة عزاء الشهيد عثمان خليل الاسم الحركي، عثمان كوباني.

بعدها توجَّه الوفد إلى ناحية القناية غرب مدينة كوباني، حيث مسقط رأس الشهيد آزاد خليل الاسم الحركي، آزاد كوباني.

يذكر أنه تم تشييع جثماني الشهيدين عثمان خليل وآزاد خليل اللذين استشهدا أثناء تصديهما لهجمات مرتزقة داعش على سجن الصناعة في الحسكة يوم أمس الإثنين/ مع جثمان الشهيد محمد إسماعيل، الاسم الحركي شيار كوباني، الذي استشهد أثناء قصف دولة الاحتلال التركي على محطة الكهرباء في قرية تقل بقل بناحية ديرك، والذي نصبت خيمة عزائه في مدينة الحسكة، حيث تسكن أسرته.

(ن ك/ ج)

ANHA