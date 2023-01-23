​​​​​​​أهالي مقاطعة الحسكة يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد روجهات حسكة ويؤكدون على رفع وتيرة النضال

توافد اليوم الإثنين، المئات من مكونات مدينة الحسكة وناحية الدرباسية، وأعضاء المؤسسات والمراكز المدنية والعسكرية إلى خيمة العزاء الشهيد، محمد حاجي محمد، (الاسم الحركي: روجهات حسكة)؛ لتقديم واجب العزاء لذويه.

واستشهد روجهات حسكة 19 كانون الثاني الجاري، باستهداف طائرة مسيّرة لجيش الاحتلال التركي لنقطة للعلاقات العسكرية في بلدة رميلان؛ تستخدم لتنسيق اللقاءات مع قوات التحالف الدولي.

ونصب مجلس عوائل الشهداء، خيمة العزاء، أمام منزل الشهيد، روجهات حسكة في قرية شموكة التابعة لناحية الدرباسية، والتي علقت فيها صور القائد عبد الله أوجلان وصور الشهداء.

وبدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت، إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في مدينة الدرباسية، مسوج درباسية، كلمة، عزّى فيها ذوي الشهيد، روجهات، وتمنى لهم الصبر والسلوان، واستذكر كافة الشهداء الذين سطروا بدمائهم ملاحم البطولة والفداء في سبيل تحقيق حرية شعوب المنطقة، وقال: "الشهداء هم أساس ثورتنا ويجسدون حقيقتها من خلال تضحياتهم؛ لذا علينا المحافظة على مكتسباتهم".

وأشار إلى أن "هدف دولة الاحتلال التركي؛ النيل من مشروعنا الديمقراطي وكسر إرادة شعب المنطقة".

من جانبه، وجّه القيادي في مجلس الحسكة العسكري، بيجان باشو رسالة لدولة لاحتلال التركي "كلما زادت هجماتك سنتشبث أكثر بأرضنا التي رويت بدماء أبنائنا الشهداء، وبمقاومتنا التي انبثقت من أيديولوجية القائد عبد الله أوجلان".

مؤكداً "قوتنا بتكاتف الشعوب معنا ووقوفها إلى جانب بعضنا البعض".

كما عاهد عضو إدارة قوى الأمن الداخلي في مدينة الحسكة، إدريس أوسو، شعوب المنطقة عامةً، وذوي الشهداء خاصةً، بالسير على نهج الشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل تحقيق أمن واستقرار المنطقة.

وانتهت مراسم العزاء بترديد الشعارات والهتافات التي تحيي وتمجد مقاومة الشهداء "الشهداء أحياء لا يموتون"، "المجد والخلود للشهداء".

(ب ر/ف)

ANHA