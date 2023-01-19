استذكر أهالي مقاطعة الحسكة شهداء حملة "مطرقة الشعوب"، ونددوا بهجوم دولة الاحتلال التركي الاحتلالي على عفرين وذلك خلال وقفة احتجاجية.

ونظمت الوقفة الاحتجاجية قرب سجن الصناعة بحي غويران في مدينة الحسكة بحضور المئات من أهالي المقاطعة، بالإضافة إلى أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، وسط رفعهم صور 121 شهيداً من شهداء حملة "مطرقة الشعوب".

وبدأت الوقفة الاحتجاجية بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة، روجدا أحمد، كلمة قالت فيها إن "الهجوم على سجن الصناعة كان مخططاً تركياً؛ وهدفه ارتكاب المجازر بحق شعب المنطقة".

وأكدت "جميع المكونات المتعايشة في المنطقة، وقفت في وجه مرتزقة داعش ودافعت عن أرضها إلى جانب القوات العسكرية وأفشلت المخطط التركي؛ الهادف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في شمال وشرق سوريا"، مشددةً على ضرورة حماية مكتسبات الشهداء والتصدي للأعداء.

بدوره، ألقى الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، طلعت يونس كلمة، أكد فيها أن "المقاومة التي أبداها شعب شمال وشرق سوريا في التصدي لمرتزقة داعش وهزيمتهم كانت مقاومة عظيمة"، مشدداً "لن يتمكن أحد من كسر إرادتنا والنيل من مقاومتنا، ومستعدون للتضحية بأغلى ما نملك لينعم شعبنا بالأمن والأمان".

وانتهت الوقفة الاحتجاجية بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الشهداء "تحيا مقاومة الشهداء"، "الشهداء أحياء لا يموتون".

(س س/ م ح)

ANHA