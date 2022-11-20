​​​​​​​أهالي مقاطعة الحسكة خلال مظاهرات ينددون بالقصف التركي

شهدت نواحي ومدن مقاطعة الحسكة مظاهرات متفرقة، اليوم الأحد، تنديداً بقصف جيش الاحتلال التركي لشمال وشرق سوريا.

الحسكة

تجمع المئات من أهالي مدينة الحسكة، أمام دوار سينالكو الكائن في حي تل حجر بالمدينة، وانطلقوا صوب دوار الحمامة وسط المدينة، وحمل المتظاهرون صور الشهداء، وصور القائد أوجلان وأعلام قوات سوريا الديمقراطية.

وتحولت المظاهرة لدى وصولها دوار الحمامة إلى وقفة احتجاجية تلتها الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي، مصطفى الأحمد، كلمة، قال فيها " بالمقاومة يتحقق النصر وسنبقى مقاومين في الساحات إلى جانب قواتنا العسكرية بعزيمة وإصرار، ولن تضعف إرادتنا حتى النصر".

واستنكرت الإدارية بمؤتمر ستار في المدينة، نهلة أحمد، الهجمات التركية الفاشية على شمال وشرق سوريا وقالت:" إن الهدف من هجمات دولة الاحتلال التركي هو ضرب أمن واستقرار المنطقة بكافة مكوناتها"

وأدانت نهلة في الختام "صمت القوى الدولية حيال ما ترتكبه تركيا من مجازر بحق شعب شمال وشرق سوريا " مؤكدةً " سنبقى مستمرين على المقاومة في الساحات وسنقف في وجه الاحتلال، مساندين قواتنا العسكرية والإدارة الذاتية في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ووحدة مكتسباتنا وأرضنا".

تل تمر

خرج المئات من أهالي ناحية تل تمر في مظاهرة، حيث تجمع المتظاهرون أمام مقر مجلس عوائل الشهداء، رافعين لافتات كتب عليها" لا لإرهاب أردوغان" بالإضافة إلى أعلام مؤتمر ستار ومجلس عوائل الشهداء، بالإضافة إلى رفعهم لصور الشهداء.

وجابت المظاهرة الشوارع الرئيسية في الناحية، وعند وصولهم إلى نهاية شارع الشهيد عمر بارافي الكائن وسط الناحية، تحولت المظاهرة إلى وقفة احتجاجية.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت الإدارية في مؤتمر ستار بالناحية، هيفين صبري، كلمة، أدانت فيها" هجمات وانتهاكات المستمرة لجيش الاحتلال التركي، وتعرض المدن والقرى الحدودية لقصف عشوائي"

وأكدت هيفين " تركيا من خلال هجماتها، تخشى من قوة ومقاومة شعب المنطقة، إلا أن أهلنا وقواتنا بشمال وشرق سوريا على أهبة الاستعداد في مواجهة كافة الأخطار المحدقة بهم".

الدرباسية

انطلقت المظاهرة من أمام مركز حركة الشبيبة الثورية السورية وجابت الشوارع الرئيسية للناحية، حاملين صور وأعلام القائد عبد الله أوجلان.

وتوقفت المظاهرة أمام دوار البلدية الواقع وسط الناحية، وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى الرئيس المشترك لبلدة تل كرم، في الناحية إسماعيل دلف، كلمة قال فيها: " إن قوات سوريا الديمقراطية؛ هي القوة الوحيدة التي تحمي شمال وشرق سوريا من الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي".

داعياً "شعب المنطقة بكافة مكوناته بالدفاع عن أرضهم، ومكتسبات شعبهم والوقوف إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية".

الهول

تجمع العشرات من أهالي ناحية الهول في مقاطعة الحسكة أمام المجمع التربوي وسط الناحية، وعند وصولهم إلى مدخل الناحية، تحولت المظاهرة إلى تجمع جماهيري، والوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية الهول، نسرين حسن، كلمة، أدانت فيها الهجمات "إننا في ناحية الهول من شيوخ ووجهاء عشائر والمؤسسات كافة، نستنكر الهجمات الوحشية التي يقوم بها نظام أردوغان الفاشي ضد شعبنا وأرضنا وقواتنا".

مؤكدة" أن موقفنا ثابت مع الوقوف ومساندة قوات سوريا الديمقراطية وإدارتنا الذاتية، والاستمرار في النضال حتى تحقيق النصر".

واختتمت المظاهرة بترديد الشعارات " لا للاحتلال التركي".

الشدادي

انطلقت المظاهرة من أمام مبنى مجلس ناحية الشدادي، ورفع المتظاهرون صور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام حزب الاتحاد الديمقراطي، وحركة المجتمع الديمقراطي، ومؤتمر ستار، بالإضافة إلى يافطات كتب عليها، "إننا أصحاب الأرض وأردوغان قاتل ويجب أن يحاكم"، و "لندحر الاحتلال ونحمي قيم ثورتنا".

وتحولت المظاهرة إلى تجمع جماهيري بعد وصولهم إلى أمام مقر حزب سوريا المستقبل، وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الإداري في مجلس الناحية، عبد القادر شعبان، كلمة، قال فيها " كشعوب شمال وشرق سوريا، اتخذنا قرار حرب الشعب الثورية والمقاومة الحرة، وسندافع عن ثورتنا وأرضنا، ولن نفرط بدماء الشهداء وبثمار ثورتنا".

وألقت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في الناحية، آيات إبراهيم، كلمة، وقالت فيها:" إن هذه الجرائم وممارسات الاحتلال التركي؛ نتيجة فشله الذريع في كسر إرادة شعوبنا، ولكننا جميعاً نقف صفاً واحداً إلى جانب قواتنا وفي وجه جميع الاعتداءات التي تحاك ضدنا".

كما ألقت الإدارية في مؤتمر ستار بالناحية، أميرة السعد، كلمة، دعت فيها "الشعوب إلى الالتفاف حول قواتهم العسكرية والاستمرار في المقاومة"

مؤكدة "مهما اجتمع العالم ضدنا سنبقى ندافع عن أراضنا، وعن ثورتنا وحريتنا ونعاهد شهدائنا بالسير على خطاهم حتى بناء سوريا ديمقراطية تعددية لامركزية".

(كروب/م ح)

ANHA