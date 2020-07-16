​​​​​​​أهالي مقاطعة عفرين يباركون ذكرى انطلاقة ثورة روج آفا عبر مسيرة في الشهباء

وبدأت المسيرة من مدخل ناحية الأحداث في مقاطعة الشّهباء والتي نظّمها مجلس الناحية لتجوب شوارعها الرّئيسية، حيث حمل المتظاهرون صور الشهداء ويافطات كُتب عليها "بروح 14 و19 تموز سنرفع وتيرة المقاومة ونحرّر عفرين"، مردّدين شعارات تحيّي ثورة روج آفا وتحيّي الشّهداء الذين ناضلوا حتى الشهادة ضمن هذه الثورة.

وعند وصول المتظاهرين ساحة الناحية، وقفوا دقيقة صمت، ومن ثمّ ألقى عضو مجلس ناحية الأحداث أحمد موسى كلمةً بارك فيها قدوم ذكرى بدء ثورة روج آفا: "نبارك ثورة روج آفا على كافّة أبناء روج آفا، وكافّة الشعوب المؤمنة بالحرّية والديمقراطية".

كما أشار الموسى ضمن كلمته بأنّ مقاومة روج آفا تستمدّ قوتها من مقاومة 14 تموز: "إنّ مقاومة 14 تموز هي أساس لنا في الاستمرار بالنضال والمقاومة وحماية مكتسبات ثورة روج آفا، فنحن نستمدّ قوتنا وإرادتنا الصلبة من أولئك الشهداء الذين حافظوا على ثورة روج آفا من الفشل".

ومن جهتها بيّنت عضوة مؤتمر ستار في مقاطعة عفرين كلى محمد بأنّ ثورة روج آفا كانت خلاصاً من ظلم النظام البعثيّ: "إنّ اليوم الذي بدأت فيه ثورة روج آفا كان يوم الخلاص من الظلم والاستبداد الذي بقي مُمارساً بحقّ أهالي عفرين من قبل النظام البعثيّ".

وانتهت المسيرة بترديد الشّعارات الّتي تبارك ثورة روج آفا، وتحيّي الشهادة الشهداء، وتستنكر الهجمات على مناطق شمال وشرق سوريا من قبل المحتلّين.

(كروب/إ)

ANHA