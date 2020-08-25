​​​​​​​أهالي مقاطعة عفرين في الشّهباء يحيّون مقاومة حفتانين

وانطلقت التظاهرة من ساحة مخيّم سردم بمقاطعة الشهباء، رفع المتظاهرون خلالها يافطات كُتب عليها "تركيا تحتلّ أرضنا، تقتل أطفالنا وكبارنا وروسيا صامتة، انتصار مقاومة حفتانين انتصار الشعوب، لا لوحشية الدولة التركية، تحيا مقاومة حفتانين، بالحرب الشعبية الثورية وببسالة كريلا سندحر الاحتلال والخيانة"، وصور الشّهداء وصور القائد عبد الله أوجلان، مردّدين الشّعارات الّتي تحيّي مقاومة قوّات الدّفاع الشّعبيّ ومقاومة حفتانين.

وعند وصول المتظاهرين مركز مجلس مخيم سردم، وقفوا دقيقة صمت اجلالاً لأروح الشهداء ، تلاها كلمة ألقتها العضوة في مجلس المرأة بمخيم سردم بمقاطعة الشّهباء ليلى إبراهيم كلمة، قالت فيها: "إنّ الدولة التركية تقوم بالهجوم بشكل همجيّ على مناطق الشرق الأوسط قبل انتهاء مدّة اتفاقية لوزان، وتريد أن تعلن إمبراطوريتها العثمانية الجديدة بقيادة السلطان العثماني الجديد أردوغان".

وشدّدت ليلى على ضرورة وحدة الشّعب الكرديّ، فقالت: "نحن في ظلّ هذه الفترة الحسّاسة بحاجة ماسّة إلى وحدة الصفّ الكرديّ والخروج برؤية سياسيّة مشتركة ضدّ الهجمات التركية في شمال وجنوب وغرب كردستان".

واختتمت ليلى حديثها بالقول: "باسم أهالي عفرين والمهجّرين قسراً في مخيّمات الشّهباء نناشد الأمم المتّحدة لإيقاف هجمات الدولة التركيّة في شمال وشرق سوريا والعراق والشرق الأوسط".

ومن ثمّ انتهت التّظاهرة بترديد الشّعارات الّتي تحيّي مقاومة حفتانين، وتندّد بالاحتلال التّركيّ.

(م ح- ف ا/إ)

ANHA