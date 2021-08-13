​​​​​​​أهالي منبج: مهما ازداد القصف التركي علينا لن نغادر منازلنا

وصعّد الاحتلال التركي ومرتزقته في الفترة الأخيرة قصفهم على منازل المدنيين في قرى مدينة منبج الشمالية والغربية، أمام صمت المجتمع الدولي جراء جرائم الاحتلال التركي المستمرة.

كما يقابل القصف التركي على منبج بالرفض من قبل الاهالي، إذ تقول حليمة جمعة، إحدى نساء منبج في حديث لوكالتنا، إن "الجرائم تتجدد بشكل شبه يومي في قرى الجبهة. القصف يتسبب في هدم منازل المدنيين ووقوع إصابات ".

'لن نغادر منازلنا'

وأضافت "يبدأ القصف في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، ويستمر للساعة السادسة صباحاً، ما يجعل الأهالي يعيشون في حالة من الخوف والرعب"، وتابعت " لكننا لن نغادر بيوتنا مهما استمر القصف من الاحتلال التركي، سنموت في منازلنا ولن نغادرها".

ووجهت حليمة جمعة في النهاية حديثها لجامعة الدول العربية قائلة "لابد من أن نكون يداً واحدة لإيقاف الاحتلال التركي لأن القصف تسبب بوقوع ضحايا من الأطفال والنساء الذين ليس لهم أي ذنب".

'يجب إيقاف الجرائم التركية'

وفي سياق متصل، ادانت سهام هلال حميدي، من أهالي مدينة منبج " انتهاكات الاحتلال التركي وقصف الأهالي الآمنين في منازلهم، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية والمزارع".

وطالبت سهام هلال الدول العربية ومنظمات حقوق الإنسان بإيقاف جرائم دولة الاحتلال التركي على الأراضي السورية وبحق الشعب السوري.

'أرضنا غالية ونفديها بدمائنا'

وحول ذات الموضوع، قال نايف الحسن من أهالي مدينة منبج "ليعلم التركي وغيره أن أرضنا غالية ونفديها بدمائنا ودماء أبنائنا، ولا نقبل بأي تدخل من الجانب التركي".

وأشار نايف الحسن "نحن في القرى المحاذية للحدود، وليعلم الجميع أن القصف قد تسبّب بتدمير بعض المنازل وممتلكات الشعب وقتل الأطفال الأبرياء".

(ا ق/ج)

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