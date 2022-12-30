​​​​​​​أهالي منبج: لن نسمح لتركيا بإحياء داعش

مع استمرار الهجمات التركية على المنطقة تصاعد نشاط خلايا مرتزقة داعش بشكل ملحوظ مستفيدة من انشغال قوات سوريا الديمقراطية في التصدي لهجمات جيش الاحتلال التركي.

وفي الـ 26 من كانون الأول الجاري، هاجمت خلايا مرتزقة داعش مقر قوى الأمن الداخلي في حي الدرعية في شمال وغرب الرقة، وفي يوم أمس الخميس هاجمت دورية لقوى الأمن الداخلي في الرف الشرق للرقة.

وفي هذا الصدد، أكدت المواطنة، صباح عبد الله العلي أنهم لن يعطوا "أي فرصة لإحياء داعش، فالجميع يعلم بأن داعش والدولة التركية وجهان لعملة واحدة".

ووصفت صباح هجوم خلايا مرتزقة داعش الذي وقع في مدينة الرقة، بأنه "عمل إرهابي بكل معنى الكلمة"، وقالت "الدولة التركية تستخدم خلاياها لخلق الفوضى وزعزعة أمن واستقرار المنطقة"، واضافت " ولكن نحن لن نسمح بذلك، وسنبقى مقاومين لآخر قطرة دم في أجسادنا".

وفي سياق متصل، قال المواطن حسن الحسين "بعد فشل الاحتلال التركي في مخططه بكسر إرادة الشعب، لجأ إلى أسلوب آخر، وهو استهداف شعب المنطقة بإحياء مرتزقة داعش من جديد، وهذه إحدى السياسات الخبيثة للدولة التركية؛ والدليل على ذلك هو هجوم خلايا داعش على مركز قوى الأمن الداخلي في الرقة".

وأكد الحسين في ختام حديثه "لن نسمح للاحتلال التركي بتنفيذ مخططاته الخبيثة بإحياء داعش من جديد في المنطقة، ونحن على استعداد تام لمساندة قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية؛ لردع هجمات ومخططات الاحتلال التركي، وحفظ أمن واستقرار المنطقة".

(د)

ANHA