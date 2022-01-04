​​​​​​​أهالي منبج: الاحتلال التركي يستهدف المدنيين ومنازلهم على خط الساجور ويقتل الأبرياء

هذا ويواصل الاحتلال التركي التصعيد العسكري في جبهات عدة من شمال وشرق سوريا، وتحديداً في منبج وعين عيسى وتل تمر وناحية زركان، إذ فقد عدد من المدنيين حياتهم في منبج وناحية زركان في الأسبوعين الأخيرين نتيجة قصف الاحتلال التركي ومرتزقته.

وبحسب ما نقله مراسلنا، فإن امرأة تدعى سناء العلي وطفلتها البالغة من العمر 6 أشهر استشهدتا في منبج يوم الـ 29 من كانون الأول المنصرم، وذلك إثر عمليات القصف التركية التي طالت قرى شمال وغرب مدينة منبج.

كما فقد 7 مدنيين حياتهم وأصيب 19 آخرون في ناحية زركان أواخر شهر كانون الأول المنصرم، نتيجة عمليات القصف التركية التي طالت مركز الناحية الآهلة بالسكان وقراها، وكان معظم الضحايا من الأطفال والنساء.

وفي هذا السياق، قالت أمينة جراح من أهالي قرية المحسنلي بالقرب من قرية الصيادة غرب مدينة منبج: "كانت أمنياتنا أن يكون هذا العام خالياً من الأوجاع ويكون فيها الأمان والاستقرار، لكن الاحتلال التركي قصف المنطقة في نهاية عام 2021 كتوديع له واستقبلنا عاماً جديداً بالقصف بأكثر من 50 قذيفة".

وتابعت أمينة جراح حديثها بالقول إن "الاحتلال التركي يستهدف المدنيين والمنازل على خط الساجور ويتسبب قصفه بمقتل الأطفال الأبرياء والنساء أيضاً، كما راح ضحية هذا القصف امرأة وطفلة تبلغ من العمر ستة أشهر في قرية الصيادة قبل أيام".

وبدوره، قال محمود أبو رعد، وهو من أهالي قرية الصيادة "كانت القذائف التي كانت تستهدف المدنيين عشوائية، تسببت في تدمير ممتلكات المواطنين من منازل وشبكات الكهرباء والمواشي أيضاً، كما أدت إلى استشهاد المواطنة سناء العلي وطفلتها التي تبلغ من العمر ستة أشهر فقط، وهذا شي لا يحتمل".

وأشار محمود إلى أن "قرية الصيادة بمزارعها، يسكنها ثلاثة آلاف نسمة وجميعنا ضد هذه الانتهاكات والجرائم التي يقوم بها الاحتلال ومرتزقته".

وقال في نهاية حديثه "نطالب بالأمن والأمان لمناطقنا وأن تتوقف دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها عن قصف المدنيين الأبرياء".

(ج)

ANHA