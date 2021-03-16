​​​​​​​أهالي منبج يطالبون المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالكشف عن صحة القائد

وخلال رصد وكالة أنباء هاوار آراء عدد من أهالي منبج حول الأنباء التي انتشرت في وسائل الإعلام التركية التي تتحدث عن تدهور صحة القائد في سجن ايمرالي، قال الشاب أحمد الجميلي إنه سمع يوم أمس عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنباء حول تدهور صحة القائد عبد الله أوجلان واصفاً الوضع "بغير إنساني وغير قانوني ويجب الإفصاح عن وضع القائد حالاً".

أشار الجميلي أنهم كشباب منبج لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام ممارسات الدول الرأسمالية التي تهدف لجعل الشعوب الحرة مستعبدة وتقف في وجه مشروع الأمة الديمقراطية التي تطالب بحرية الشعوب.

وقال الجميلي " من منبج مدينة الشهداء التي تحررت بفضل فكر القائد ودماء الشهداء من رجس إرهاب داعش نطالب بالكشف عن صحة القائد عبد الله أوجلان".

ووجه الجميلي رسالة للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان مطالباً فيها بإيقاف انتهاكات الدولة التركية بحق القائد وبحق الشعوب الحرة وإطلاق سراح القائد الذي مضى 22 عاماً على سجنه في ظروف غير إنسانية.

ومن جانبها قالت المواطنة مديحة الجمعة إحدى نساء منبج "بأنهن يطالبن برفع العزلة المشددة عن القائد, والإفصاح عن صحته و السماح لذويه ومحاميه باللقاء به".

ونوهت مديحة خلال حديثها بأن الهدف من العزلة على القائد عبد الله أوجلان هو القضاء على الروح الإنسانية ومنع الشعوب من تحقيق الحرية، مشيرة إلى أن فكر وفلسفة القائد قائمة على أساس الديمقراطية والعيش المشترك وتحقيق أخوة الشعوب.

أما المواطنة رابعة بكرو فقالت بأنهن كنساء منبج ينددن بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان ووصفته بـ "منير درب المرأة نحو الحرية والديمقراطية" وأشارت إلى أن اعتقال القائد هو اعتقال للحرية والعدالة واعتقال لحرية المرأة واستقلاليتها.

وطالبت رابعة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل السريع لإيقاف الدولة التركية وممارستها غير الإنسانية بحق القائد والكشف الفوري عن صحة القائد وطمأنة الشعب عن صحته.

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ANHA