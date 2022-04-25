​​​​​​​أهالي منبج يستذكرواً الشهداء بمناسبة حلول عيد الشهداء

وشارك في الاستذكار أهالي مدينة منبج وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية في منبج.

وبدأ الاستذكار بوقوف الحضور دقيقة صمت, ومن ثم ألقى الرئاسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في منبج ربيع عز الدين كلمة قال فيها "نحن لا نستذكر شهدائنا في عيدهم فقط فهم دائماً موجودون في قلوبنا وأيامنا كلها أعياد للشهداء, فللشهادة قيمة عظيمة مهمها فعلنا لهم من تقديس واستذكار سنبقى مقصرين بحقهم".

وكما قالت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في منبج نزيفة خلو خلال كلمة ألقتها "اليوم يصادف عيد الشهداء الذي جاء ثمرتاً من التضحيات التي قدمها شهدائنا لأجل أن نعيش بأمان واستقرار, ولا ننسى شهداء مجزرة قرجوخ أيضاً كل وطن يحتاج إلى التضحيات ونحن قدمنا ألاف الشهداء من أجل أن ننعم بأمان والسلام".

وبارك الرئيس المشترك للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة الذاتية فاروق الماشي عوائل الشهداء بمناسبة عيد الشهداء معاهدً بالسير على خطى الشهداء.

وبعد الإنتهاء من إلقاء الكلمات أوقد الحضور الشموع على أضرحة الشهداء.

(أ ق/ل)

ANHA