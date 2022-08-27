​​​​​​​أهالي منبج يستنكرون الهجمات التركية ويؤكدون استعدادهم للمقاومة

تستمر دولة الاحتلال التركي بجرائمها الوحشية وقصفها الهمجي، عبر الطائرات المسيّرة والقصف البري ضد شمال وشرق سوريا، مستهدفة المواطنين، ومستفيدة من الصمت الدولي بشكل عام، و"الدول الضامنة" وحكومة دمشق بشكل خاص.

في هذا السياق، تحدثت لوكالتنا المواطنة خانم إبراهيم، من مدينة منبج، قائلة "نحن النساء من مدينة منبج؛ ندين ونستنكر هجمات الاحتلال التركي الأخيرة على شمال وشرق سوريا، والتي تستهدف شعب المنطقة عامة والنساء والأطفال خاصة".

وأشارت خانم إلى أن "هذه الهجمات تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار شمال وشرق سوريا" وشددت "سنبقى مقاومين لأن المقاومة هي الحل الوحيد للوصول إلى الحرية، ولن نتخلى عن شبر من أراضينا للاحتلال التركي، سنكمل مسيرة الشهداء وندافع عن أرضنا وشرفنا ضد أي محتل".

ومن جانبه، تحدث المواطن حسين بكاري، من أبناء مدينة منبج "نحن أبناء وشباب مدينة منبج، نستنكر هجمات الاحتلال التركي على مناطقنا، الذي يستهدف بها المرأة الحرة خاصة، فهدف الاحتلال التركي من هذه الهجمات هو زرع الخوف بين الأهالي وبث الفتنة بين المكونات وزعزعة أمن المنطقة".

وأوضح بكاري "نحن هنا في موقف الدفاع عن النفس ولن نقف مكتوفي الأيدي، سنساند بعضنا البعض وندافع عن أرضنا وشرفنا ونحمي مكتسبات شهدائنا ولن نقبل بالاحتلال التركي أن يحتل أراضينا".

وفي ختام حديثه، أكد البكاري "نحن بدورنا، نرفض بشكل تام هذه الهجمات الوحشية وإذا تطلّب الأمر، سنحارب مع قوات سوريا الديمقراطية ضد الاحتلال التركي وضد أي عدوان يفكر في العبث بأمن واستقرار مناطقنا".

(ش س/د)

ANHA