​​​​​​​أهالي منبج يشيّعون جثمان الشهيد حوران فرج العبد إلى مثواه الأخير

وشارك في مراسم تشييع جثمان الشهيد أبو فرج المقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية وأحد جرحى الحرب الذي استشهد بعد صراع مع المرض في 4 من الشهر الجاري، أعضاء وعضوات مجلس عوائل الشهداء، ومجلس منبج العسكري ومجلس المرأة العسكري، والإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها، وممثلو عن الأحزاب السياسية، والمؤسسات الخاصة بالمرأة ووجهاء وشيوخ العشائر، ومؤسسة جرحى الحرب.

انطلق موكب التشييع من مشفى الفرات وسط المدينة، وصولاً إلى مزار الشهداء في الجهة الغربية للمدينة، ولدى وصولهم عرض مقاتلو ومقاتلات مجلس منبج العسكري عرضاً عسكري، بالتزامن مع وقوف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ليلقي بعده عضو مؤسسة جرحى الحرب، محمد خير الجاسم كلمة قال فيها: "من ينال شرف الشهادة يكون رمزاً لأهله ووطنه".

وتابع: "جئنا اليوم الى هذا المكان المقدس لنكرم الوطن بجثمان شهيد لم يرضَ الذل والهوان، شهيدنا اليوم عاهد رفاقه أمام شعبه بأن يكون دمائه رخيصة أمام أرضه، رغم أنه كان جريحاً، لكنه لم يستسلم وتابع مسيرته وانتقل إلى جوار رفاقه الشهداء".

وفي الختام عاهد محمد خير الجاسم باسم مؤسسة جرحى الحرب في شمال وشرق سوريا الشهداء، بالسير على خطاهم وإكمال دربهم.

بدوره، ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في مدينة منبج علاء العلي كلمة أكد فيها أن الشهداء ضحوا بأرواحهم من أجل أن ينعم الوطن بالأمن والأمان.

من جانبه، قال الرئيس المشترك لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في شمال شرق سوريا فاروق الماشي: "نودع اليوم الشهيد الذي انضم لقوات سوريا الديمقراطية عام 2016، وأصيب أثناء الحملات ضد مرتزقة داعش، ولكنه أبى الاستسلام".

وتابع: "نقف اليوم في هذا المكان الذي أصبح فسيفساء وحديقة زهور الشهداء، لنودع الشهيد البطل حوران فرج العبد".

واختتمت مراسم التشييع بقراءة وثيقة الشهيد سيف أبو فرج، من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء محمد الحسين، وتسليمها إلى ذويه، ليوارى جثمانه الثرى وسط ترديد "الشهداء أحياء لا يموتون".

(ش س/د)

ANHA