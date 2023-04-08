​​​​​​​أهالي منبج يشيعون جثمان الشهيد مصطفى محمد الحمود إلى مثواه الأخير

وشارك في مراسم تشييع عضو قوى الأمن الداخلي مصطفى محمد صادق الحمود الذي استشهد يوم أمس، أثناء تأديته لواجبه، أعضاء وعضوات الإدارة المدنية الديمقراطية لمدينة منبج وريفها والمؤسسات التابعة لها، ووجهاء وشيوخ العشائر، والأحزاب السياسية وتجمع نساء زنوبيا، ومجلس المرأة السورية ومجلس منبج العسكري، ومجلس المرأة العسكري وقوى الأمن الداخلي.

انطلق موكب التشييع من أمام مشفى الفرات وسط المدينة، واتجه إلى مزار الشهداء في الجهة الجنوبية للمدينة، ولدى وصوله، قدّم أعضاء قوى الأمن الداخلي عرضاً عسكرياً، بالتزامن مع وقوف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الإدارية في قوى الأمن الداخلي العقيد سيدار حسن كلمةً قالت فيها: "نجتمع هنا إجلالاً لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأغلى ما يملكون لحماية المنطقة من أي عدوان يستهدف مشروع الأمة الديمقراطية، الذي جمع كافة المكونات تحت راية الخلاص من كل القضايا العالقة في المنطقة".

وتابعت: "نعاهد الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل حماية أرضهم وشعبهم على السير على خطاهم".

من جانبها، ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في أبو قلقل، شمسة السلطان كلمة قالت فيها: " الشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل أن ينعم الوطن بالأمن والأمان، فأي الكلمات تصف الشهداء وأي العبارات تصف تضحياتهم، فقد قدموا أرواحهم فداء ليعيش إخوانهم وتلك أسمى مراتب التضحية وهم نور أضاء درب الأجيال".

كما ألقى الرئيس المشترك لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل، فاروق الماشي كلمةً باسم الإدارة المدنية الديمقراطية أكد خلالها "المحافظة على قدسية الشهداء ومكانتهم، والوقوف في وجه الذين يتربصون ببلادنا ويحاولون بكل الوسائل والسبل تدميرها، ولكننا بفضل الشهداء وتضحياتهم حققنا الانتصارات وقطعنا الطريق أمام كل من يحاول إثارة الفوضى في مناطقنا".

واختتمت المراسم بقراءة وثيقة الشهادة من قبل العضو في مجلس عوائل الشهداء محمود أبو عيدو، وتسليمها إلى ذويه ليوارى جثمانه الثرى.

(م ش/ف)

ANHA