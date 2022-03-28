​​​​​​​أهالي منبج يشيعون جثمان الشهيد أحمد الستود ويستذكرون شهداء شهر آذار

وانطلق موكب تشييع الشهيد "أحمد يحيى الستود" من أمام مشفى الفرات وسط المدينة باتجاه مزار الشهداء جنوب المدينة بمشاركة أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية في منبج والمؤسسات الخاصة بالمرأة في منبج.

ولدى وصول الموكب إلى مزار الشهداء بدأت المراسم بوقوف الحضور دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء, ومن ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في منبج محمد الشيخ كلمة باسم المجلس قال فيها: "الشهداء هم الذين ضحوا بدمائهم من أجل أن يبقى بلدهم حراً وليس محتلاً, ولولا دماء الشهداء لما استطعنا أن ننعم بالأمان الذي نعيشه اليوم".

وبعدها ألقى نائب الرئاسة المشتركة للجنة الاقتصاد في منبج جميل محمد كلمة قال فيها: "أيها الشهيد لقد خلدت اسمك في عقول وقلوب أبناء الوطن وستذكرك الأجيال الحالية والقادمة ستذكر تضحياتك من أجل أمن واستقرار الوطن".

وبعد الانتهاء من الكلمات, قرأ عضو مجلس عوائل الشهداء في منبج محمود العيدو وثيقة الشهيد وسلمها إلى ذويه, ومن ثم وري جثمان الشهيد الثرى وسط زغاريد الأمهات مع ترديد الشعارات التي تمجد الشهداء.

وفي ختام مراسم تشييع الشهيد "أحمد يحيى الستود" استذكر مجلس عوائل الشهداء وكافة الحضور شهداء شهر آذار عبر زيارة أضرحتهم وإيقاد الشموع عليها.

(أ ق/ل)

ANHA