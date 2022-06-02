​​​​​​​أهالي منبج يشيعون جثمان المقاتل محمود الذي استشهد أثناء تصديه لمرتزقة الاحتلال

وانطلق موكب تشييع الشهيد "محمود الفرحان" من أمام مشفى الفرات وسط المدينة باتجاه مزار الشهداء جنوب المدينة بمشاركة أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية في منبج .

ولدى وصول موكب التشييع إلى مزار الشهداء، بدأت مراسم التشييع بتقديم قوات مجلس منبج العسكري عرضاً عسكرياً، بالتزامن مع وقوف الحضور دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح الشهداء.

بعدها ألقى الناطق باسم مجلس منبج العسكري شرفان درويش كلمة قال فيها: "قبل 6 سنوات وبدماء الشهداء حررت هذه الأرض من رجس الإرهاب ومنذ ذلك اليوم ما زال الأعداء والطامعون يهددون لأنهم لا يريدون لنا الخير".

وأضاف: "ليعلم الجميع أن شبان هذه المنطقة ما زالوا على قيد المقاومة وما زالوا على العهد بأن يكونوا الدرع الحصين لأجل إرادة هذا الشعب وحرية هذا الوطن".

ومن ثم ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء في منبج كلمة باسم المجلس قالت فيها: "نقف اليوم وقفة عز وافتخار بالذين التحقوا بقافلة الشهداء التي لا تنتهي إلا بحرية وكرامة الوطن".

كما ألقى الرئيس المشترك للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة الذاتية فاروق الماشي كلمة قال فيها: " عندما قاتلنا سابقاً قاتلنا أكبر إرهاب في العالم واليوم نقاتل من يصنع الإرهاب, فدائماً هؤلاء الأعداء يجددون تهديداتهم لشمال وشرق سوريا, ولكن بفضل أبنائنا سنكون السد المنيع أمام المتربصين بنا".

وبعد الانتهاء من الكلمات, قرأ عضو مجلس عوائل الشهداء في منبج محمود أبو عيدو وثيقة الشهيد وسلمها لذويه, ومن ثم وري جثمان الشهيد الثرى وسط زغاريد الأمهات.

(أ ق/سـ)

ANHA