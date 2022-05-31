​​​​​​​أهالي منبج ينددون ويستنكرون هجمات الاحتلال التركي على المنطقة

انطلقت المظاهرة من دوار الميزان وصولاً إلى الساحة العامة، وسط المدينة بمشاركة الأهالي بكافة مكوناتهم وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى المؤسسات الخاصة بالمرأة.

رفع المشاركون في المظاهرة يافطات كتب عليها "نعم لعودة اللاجئين إلى مناطق سكنهم بضمانات دولية"، "لا لتهديدات الاحتلال التركي لشمال وشرق سوريا"، "نرفض مشروع الاستيطان والتغيير الديمغرافي التركي في سوريا"، مرددين الشعارات التي ترفض الاحتلال التركي وعمليات التغيير الديمغرافي "لا للاحتلال التركي لا للتغيير الديمغرافي في مناطقنا".

لدى وصول المظاهرة إلى الساحة العامة، وقف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى نائب الرئاسة لمجلس حزب سوريا المستقبل في منبج، محمد بركل، كلمة قال فيها: "منذ بداية الأزمة السورية تقوم الدولة التركية بتأجيج الأزمة لإضعاف الروح المعنوية لدى الشعب السوري، وذلك لتنفيذ مآربها الاستعمارية".

وأضاف: "تركيا، وكلما سنحت لها الظروف تحتل المناطق السورية وتجري التغيير الديمغرافي فيها، وذلك لاستكمال مشروعها الاستعماري الاستيطاني تحت ذريعة إنشاء منطقة آمنة".

مشدداً على "أن سوريا ستكون بخير عندما تخرج الدولة التركية منها".

أشار نائب رئاسة مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج في نهاية حديثه، إلى أن "الدولة التركية تهدف إلى اقتطاع كامل الشمال السوري وضمه إلى أراضيها كما فعلت بلواء اسكندرون وضمته إلى أراضيها عام 1939".

(أ ق/د)

ANHA