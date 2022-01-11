​​​​​​​أهالي منبج ينددون بهجمات الاحتلال التركي على مدينة كوباني

وانطلقت المظاهرة من دوار الميزان، وسط المدينة إلى دوار المصب، ورفع المتظاهرون خلالها يافطات كتب عليها "بروح شهداء الحرية سنجدد ثورتنا حتى تحقيق النصر"، "لست إرهابي أريد ساقي"، "الشبيبة الثورية تمثل الشعب والثورة".

ولدى وصول المتظاهرين إلى دوار المصب، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ومن ثم ألقت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة، شيرين محمد أحمد، بياناً.

وجاء في نص البيان:

"باسم اتحاد المرأة الشابة في منبج وريفها، ندين ونستنكر الهجمات الوحشية من قبل الفاشية التركية على مناطقنا في شمال وشرق سوريا، والتي راح ضحيتها مدنيون من النساء والأطفال الأبرياء في مدينة كوباني؛ جراء استهداف الفاشية التركية منازل المدنيين.

هذه الأعمال الوحشية ليست بالجديدة، وهذه الجرائم أصبحت واضحة على المرأة، وفي كل ذكرى تثبت قوة المرأة في هذه الثورة وتضحية الشهداء الذين ساروا على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان وأخذوا من مشروع الأمة الديمقراطية أساساً لتحرير الشعب من قمع النظام.

حيث إن الاحتلال التركي يحاول أن يهاجم مناطقنا في هذا الشهر الذي نستذكر فيه المناضلات، شهيدات الحرية، ولن ننسى شهيدات المرأة الشابة اللواتي استشهدن في كوباني جراء قصف طائرة مسيّرة للاحتلال التركي.

ونوجه رسالة للعدو ونقول له إننا لن نتراجع وبتضحيات شهدائنا نستمد القوة أكثر، وسنثبت للعالم أن دمائهن هي التي طهّرت هذه الأرض، ولن نهاب الموت للدفاع عن أرضنا وإكمال هذه الثورة التي كانت المرأة جزءاً منها".

(أ ق/ج)

ANHA