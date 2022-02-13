​​​​​​​أهالي منبج والطبقة: نحن نعيش بفكر القائد

يصادف التاسع من تشرين الأول من عام 1998 ذكرى المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد عبد الله أوجلان، من قبل الدول التي تتخالف سياساتها مع المشروع الذي طرحه القائد، مما أدى إلى اختطافه في 15 شباط عام 1999 في كينيا.

وأوضح الحقوقي شادي الإبراهيم أن" 15 شباط هي الذكرى السنوية الـ 23 لاعتقال القائد عبد الله أوجلان والمؤامرة الدولية التي حيكت ضده بكل دقة واستهدفت شخصية القائد كونه القائد الطليعي المحارب لأفكار السلطة الرأسمالية والذي نادى بأخوة الشعوب ومشروع الأمة الديمقراطية".

وأضاف "إن شعوب شمال وشرق سوريا تستذكر هذا اليوم الأسود الذي حيكت به المؤامرة ضد القائد عبد الله أوجلان".

في سياق متصل، تابع الحقوقي "لكن كما نلاحظ أن تركيا في كل عام تقوم بشن هجماتها على المنطقة بطريقة عدائية ومنافية للحقوق الإنسانية بحجة وجود حزب يهدد أمنها القومي"، وأكد " ونحن نقول إن هذا الكلام عار عن الصحة وأن هذا الحزب يقوم بالدفاع عن أرضها وشعبها".

'مستمرون بتطبيق مشروع القائد حتى تحقيق حريتنا وحريته الجسدية'

أكد الإبراهيم على أن "شعوب شمال شرق سوريا ستبقى مستمرة في هذا المشروع الذي يخدم جميع الطوائف والذي ينادي بحرية الشعوب وسنسير على نهج القائد حتى ننال حريتنا وحرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية".

مشيراً إلى أنه "لفكر القائد وفلسفته دوراً كبيراً في تطبيق مبدأ أخوة الشعوب"، وأضاف "فلولا فكره وفلسفته لحقّق الأعداء مآربهم في تطبيق مخططاتهم العدائية والرأسمالية في الشرق الأوسط".

وأوضح "تحليل القائد عبد الله أوجلان لجذور الأزمات والمشاكل التي تعصف بالشرق الأوسط والعالم في ظل هيمنة النظام الرأسمالي ووضع الحلول لها أقلق الدول الغربية التي تستقي من دماء مجتمعات الشرق الأوسط لضمان ديمومتها".

القائد معتقل لدى دولة لا تحترم القانون الدولي

في خضم حديثه شدد شادي الإبراهيم على أنه "لا يمكن تفسير العزلة المشددة منذ 23 عاماً والتي تفرضها دولة الاحتلال التركي على القائد أوجلان في جزيرة إمرالي سوى خوف النظام العالمي من الفكر الذي يفضح وينهي الألاعيب القذرة بحق الشعوب في جميع دول العالم".

وطالب برفع العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان والحرية الجسدية له، مضيفاً "القائد معتقل لدى دولة لا تعي ولا تلتزم بالمواثيق والقوانين الدولية وحقوق الإنسان".

أهالي منبج: بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان سنحقق النصر

أكد عدد من أهالي مدينة منبج أنهم سيواصلون الاقتداء بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان الذي لا يفرق بين كردي وعربي وآشوري وشركسي وتركماني، ويدعو إلى تكاتف كافة المكونات مع بعضها البعض، وأنهم بفكره سيحققون النصر.

منبج

يقول الشاب حسين البكاري: "نحن المكون العربي في مدينة منبج وريفها تعرّفنا على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، وبه تخلصنا من كافة الممارسات التعسفية التي كانت تمارس ضدنا، كتأثيرات الحرب الخاصة والذهنية الذكورية. كما تخلصنا من ظلم النظام البعثي، وإرهاب داعش الظلامي".

وتابع: "المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد عبد الله أوجلان استهدفت فكره الحر الذي يطالب بحقوق الشعوب، ويواجه السلطة التي تمارس على الشعب، نحن نعيش بفكر القائد، ندير ونخدم ذاتنا من خلال تطبيق فكره وفلسفته في حياتنا اليومية".

وأكد أنهم لا يزالون مستمرين على نهج وفكر القائد عبد الله أوجلان الذي لا يفرق بين الكردي والعربي والآشوري والشركسي والتركماني، بل يدعو بفكره إلى تكاتف كافة المكونات مع بعضها البعض في هذه المرحلة.

ووجه البكاري في سياق حديثه، رسالة إلى دولة الاحتلال التركي وقال: "لا تحسبوا أنكم بمؤامرتكم على القائد عبد الله أوجلان استطعتم أن تأسروا قائدنا، فلتعلموا جيداً بأنكم أسرتم جسده ولم تأسروا فكره، وبفكر وفلسفة القائد سنحقق النصر في كل مكان".

وناشد حسين البكاري في نهاية حديثه، المنظمات الإنسانية والحقوقية الضغط على الدولة الفاشية التركية لتحرير القائد عبد الله أوجلان جسدياً، وأكد أنهم سيستمرون في النضال والمقاومة حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، وأنهم مستمرون على نهج وفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان في جميع مجالات الحياة.

ومن جانبها، قالت فاطمة المنصوري: "نحن نعيش على مبدأ أخوة الشعوب، ويداً بيد نحارب جميع الأعداء الذين يحاولون العبث بأمننا، نعيش في ظل الأمة الديمقراطية التي نتجت من فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، وهي موطن الأمن والأمان".

وطالبت فاطمة بفك العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، الذي بفكره وفلسفته تضامنت كافة المكونات مع بعضها البعض، مؤكدة أنها ستواصل الاقتداء بنهج وفكر القائد عبد الله أوجلان ومشروع الأمة الديمقراطية الذي طرحه.

(كروب/ م)

ANHA