​​​​​​​أهالي مخيم مخمور ينددون بالهجمات الكيماوية لجيش الاحتلال التركي على الكريلا

أدان الكردستانيون في مخيم مخمور خلال بيان أمام مبنى مجلس عوائل الشهداء، الهجمات الكيماوية التي شنتها دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع.

وقبل قراءة البيان وقف الاهالي دقيقة صمت، ثم أدلت عضوة منسقية مجلس عشتار غربت ايشلك ببيان، وجاء فيه: "في ذكرى مبادرة " حان وقت الحرية "نحن أهالي المخيم نحيي القائد والمناضلين من أجل الحرية والمعتقلين ونقول سيكون المستقبل للشعب الصامد المتضامن".

وأشاد البيان بمقاومة الكريلا" استمرت مقاومة الكريلا حوالي 5 اشهر". كما سلط البيان الضوء على الأساليب القذرة لدولة الاحتلال التركي " ولم يتبق أسلوب حرب قذر مناهض للإنسانية ولم تتبعه قوات الاحتلال التركي ضد الكريلا، حيث استخدمت بشكل يومي الاسلحة الكيماوية امام اعين العالم و أسفرت هذه الهجمات عن أضرار كبيرة في الطبيعة الكردستانية".

وأكد البيان أنا الشعب الكردي "لن نقبل بأي شكل هذه الهجمات وندينها بشدة فإرادة الكريلا الصلبة ستنتصر بالتأكيد".

ودعا البيان الحكومة العراقية إلى " يتحمل العراق المسؤولية عن الهجمات التي تطال أرضه".

وانتهى البيان بترديد الشعارات" يحيا القائد أوجلان " ، " لا حياة بدون القائد".

(م)