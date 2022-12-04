​​​​​​​أهالي مخيم المحمودلي وشبيبة دير الزور: جاهزون لصد العدوان التركي على مناطقنا

تجمع العشرات من قاطني مخيم المحمودلي شمال غربي مدينة الطبقة، اليوم الأحد، في ساحة المخيم للإدلاء ببيان، للتنديد بهجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

وقرئ البيان من قبل رئيس الكومينات في المخيم، نشمي الرحيل.

وأكد البيان أن "الأفعال الإجرامية التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي واستخدامها الأسلحة المحرّمة دولياً والمدفعية والمسيّرات ضد المناطق المأهولة؛ بحججها الواهية بحماية حدودها من الإرهاب، هي جرائم بحق الإنسانية".

وانتقد البيان "صمت حكومة دمشق حيال هذه الهجمات على الرغم من استهداف قواتها على الحدود وعدم الدفاع عن سيادة البلاد".

شدد البيان "سنقف إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية، وسنبذل الغالي والنفيس في سبيل طرد المحتل عن أراضينا والدفاع عن الأرض والعرض حتى آخر رمق، وإفشال المخطط العثماني الفاشي".

شبيبة دير الزور يعلنون النفير العام لمواجهة هجمات دولة الاحتلال التركي

من جانبها، أعلنت حركة الشبيبة الثورية السورية في دير الزور، النفير العام لمواجهة هجمات دولة الاحتلال التركي، وأكدت على جاهزيتها لمساندة قوات سوريا الديمقراطية في جبهات القتال ضد العدوان التركي.

جاء ذلك خلال بيان قرئ أمام قاعة مجلس دير الزور المدني في منطقة السبعة كيلو بدير الزور، من قبل عضو حركة الشبيبة الثورية السورية، محمد السلطان.

وقال البيان: "العالم كله يعلم أن تركيا هي التي تدعم داعش والنصرة والمنظمات الإرهابية الأخرى، وتشن هجماتها البربرية؛ مستهدفة المدنيين العزّل والبنى التحتية، على مرأى ومسمع العالم ما يجعله شريكاً في هذه الجرائم".

وأكد البيان "نعلن النفير العام في مواجهة الهجمات الهمجية التركية، وسنبدأ بحملة تنظيمية في كامل المنطقة، وسننظم أنفسنا على أسس فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان وعلى نهج حرب الشعب الثورية، وسنكون صامدين في أراضينا ومساندين لقواتنا العسكرية حتى الرمق الأخير، لأننا عاهدنا أن نحمي هذه الثورة بأغلى ما نملك، وندعو للانضمام إلى هذه الحملة؛ من أجل أن نكون مخلصين لبلدنا ومكتسبات ثورتنا الأبية".

(كروب/ف)

ANHA