​​​​​​​أهالي مدينة منبج يشيّعون جثمان الشهيد فيصل الحجي محمد إلى مثواه الأخير

وحضر مراسم التشييع، اليوم الخميس، المئات من أهالي مدينة منبج وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية والمرأة وممثلين عن الأحزاب السياسية.

لدى وصول موكب التشييع إلى مزار الشهداء، قدم أعضاء قوى الأمن الداخلي في مدينة منبج عرضاً عسكرياً، بالتزامن مع وقوف الحضور دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلاهما كلمة باسم قوى الأمن الداخلي في مدينة منبج وريفها ألقاها الرائد علي حسن، قال فيها: "ما من كلمات تصف نضال ومقاومة شهداء في وجه الظلام، هم الذين جعلوا من أجسادهم شعلةً لينير طريق الشعوب التواقة إلى الحرية".

وتابع: "نجدد عهدنا وقسمنا لشهيدنا فيصل وكل شهدائنا الذين سبقوه، ونقولها بكل فخر واعتزاز بكم نزداد إصراراً وعزيمة وقوة أيها المقدسون سنكمل الطريق الذي رسمتموه بدمائكم الطاهرة، أنتم الشعلة التي تنير طريقنا، وكلنا مشاريع شهادة".

من جانبها، قالت الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي، سهام حمو، خلال كلمة ألقتها باسم الإدارة المدينة الديمقراطية في مدينة منبج وريفها "نعزي قوى الأمن الداخلي وذوي الشهداء وأمهاتهم اللواتي قدمن فلذات أكبادهن في سبيل هذه الأرض، شهدائنا ضحوا بأنفسهم في سبيل أن يكون وطنهم ومدينتهم بأمان وسلام، ونعاهد شهدائنا بأننا سنرفع من وتيرة نضالنا في وجه أعداء الشعوب التواقة إلى الحرية لنكون لائقين بتضحيات شهدائنا".

قرأ بعدها عضو مجلس عوائل الشهداء في مدينة منبج وريفها محمود أبو عيدو وثيقة الشهيد وتسليمها لذويه، ومن ثم وري جثمان الشهيد وسط الزغاريد وهتافات "الشهداء خالدون".

واستشهد عضو قوى الأمن الداخلي فيصل الحجي محمد في الـ 8 من تشرين الثاني الجاري في منطقة منبج.

(كروب/د)

ANHA