​​​​​​​أهالي مدينة منبج وريفها خلال مظاهرة حاشدة ينددون بهجمات الاحتلال التركي

شارك في المظاهرة التي نظّمها اتحاد المرأة الشابة في مدينة منبج وريفها تحت شعار "ضد الخيانة والاحتلال هلموا إلى حرب الحرية"، المئات من أهالي مدينة منبج وريفها بمشاركة كافة المؤسسات المدنية والخاصة بالمرأة.

وانطلقت المظاهرة من دوار الميزان باتجاه مركز اتحاد المرأة الشابة، وسط المدينة مع ترديد الشعارات التي تستنكر هجمات الاحتلال التركي على المنطقة، ولدى وصولهم إلى مركز اتحاد المرأة الشابة أدلى ببيان قرئ من قبل الإدارية في مجلس الشباب في حزب سوريا المستقبل، أمينة عثمان، جاء فيه:

"باسم اتحاد المرأة الشابة في منبج وريفها ندين كافة اعتداءات الاحتلال التركي الفاشي بزعامة حزب العدالة والتنمية الذي أصبح من أكثر المصدرين للإرهاب".

تابع البيان "قتل الإنسان الحر عن طريق أساليبه الفاشية والخونة المرتزقة الذين باعوا أرضهم مقابل المال والجميع يرى ويعلم بما يحدث في المناطق المحتلة من قتل ونهب وسرقة وتهجير للسكان الأصليين على أساس التغيير الديمغرافي بهدف ضرب مشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب، ولأن الدولة التركية الفاشية تعلم جيداً مستوى الأمن والأمان الذي وصلت إليه شمال وشرق سوريا".

أضاف البيان "دائماً نراها تستهدف المدنيين عبر طائراتها المسيّرة آخرها استهداف مركز تعليم الخاص للبنات تحت رعاية الأمم المتحدة الذي يقع على طريق الواصل بين تل تمر الحسكة في قرية شموكة والذي أدى الى استشهاد أربعة أطفال و11 آخرين جميعهم من البنات".

أشار البيان "يأتي كل هذا لضرب المشروع الديمقراطي الذي أصبح بوابة الخروج من الظلام إلى الحرية لكافة أهالي المنطقة وأن كل أعمال الاحتلال التركي الإجرامية تأتي ضمن مخططاته الدنيئة لإبعاد شعب المنطقة عن الفكر الحر".

شدد البيان "لا يعلم الاحتلال أننا شعب واحد ومع كل قطرة دم من شهيد أو شهيدة تتجدد ثورتنا وتقوى إرادتنا للاستمرار بالطريق الذي رسموه لنا بدمائهم الطاهرة، ومن هنا نعاهد القائد أوجلان وكافة شهداء الحرية ورفاقنا المناضلين، أننا مستمرون في النضال على أساس فكر القائد أوجلان حتى النصر على كافة الفاشيين والخونة".

واختتمت المظاهرة بترديد المشاركين شعارات تحيي مقاومة الشعوب والمرأة الحرة.

(كروب/ف)

ANHA