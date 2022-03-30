​​​​​​​أهالي مدينة الحسكة يستذكرون 137 شهيداً

نظّم اليوم، مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة، مراسم استذكار لـ 137 شهيداً، استشهدوا في شهر آذار خلال أعوام متفرقة، وذلك في صالة رشو بالمدينة، حضرها المئات من الأهالي وذوي الشهداء وأعضاء المجلس.

وجرى استذكار 83 شهيداً من مقاتلي "وحدات حماية الشعب والمرأة وقوى الأمن الداخلي وقوات الدفاع الشعبي و54 شهيد مدنياً، استشهدوا عشية احتفالات نوروز عام 2015.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء عضوة مجلس عوائل الشهداء، عزيزة حسين، كلمة، قالت فيها: "نستذكر اليوم شهداءنا الذين ناضلوا ودافعوا عنا، وليحققوا لأهالي المنطقة النصر، سنبقى في عملنا مثابرين، ونواصل درب الشهداء، لتحقيق ما كانوا يصبون إليه، وحماية مكتسبات ثورة 19 تموز".

ثم تحدث عضو مجلس الحسكة العسكري، آلان حسكة، عن التضحيات الكبيرة التي قدمها الشهداء في سبيل الدفاع عن مناطقهم في وجه جميع الطامعين والساعين إلى إنهاء وجود الشعوب المتعايشة، مؤكداً أنه لولا تضحياتهم لتدمرت المنطقة.

معاهداً رفاقه الشهداء وذويهم بمواصلة النضال والذود عن المنطقة، حتى إيصال البلاد إلى برّ الأمان.

وانتهت المراسم بعرض سنفزيوني، ضم صور شهداء شهر آذار/ مارس، ممن استشهدوا خلال الأعوام الماضية.

(ن م/أم)

ANHA