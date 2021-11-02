​​​​​​​أهالي مدينة الحسكة يحيون اليوم العالمي لدعم مقاومة كوباني عبر وقفة تضامنية

تحت شعار "كوباني دافعت عن الإنسانية، وعلى الإنسانية أن تدافع عن كوباني"، خرج أهالي مدينة الحسكة، في وقفة جماهيرية تضامنية مع مدينة كوباني، احتفاء بمناسبة اليوم العالمي لمقاومة كوباني، والذي يصادف الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر.

وجاء الإعلان عن هذا اليوم، بعد مقاومة وحدات حماية الشعب YPG، ووحدات حماية المرأة YPJ لمرتزقة داعش في مدينة كوباني، التي استمرت 134 يومًا.

وشارك في الوقفة التضامنية التي نظمت في حديقة القائد آبو الواقعة في حي الناصرة بالمدينة، المئات من مكونات المدينة، بالإضافة إلى أعضاء كافة المؤسسات والمراكز المدنية، حاملين صور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام حزب الاتحاد الديمقراطي، ومجلس عوائل الشهداء.

وبدأت الوقفة التضامنية بالوقوف دقيقة صمت، من ثم ألقى الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في مدينة الحسكة عبد السلام كورمي، كلمة أشار فيها إلى أن مدينة كوباني أصبحت أيقونة المقاومة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، وأصبحت أسطورة العصر الجديد، بأبطالها الذين سطروا أروع ملاحم البطولة والفداء.

منوهًا إلى أن مدينة كوباني صمدت بفضل مقاومة وحدات حماية الشعب والمرأة، الذين سطروا أسمى معاني المقاومة عبر صفحات التاريخ، وأنها أفشلت مخططات الاحتلال التركي في المنطقة، التي كان يرمي إليها الرئيس التركي أردوغان، عندما كان يتحدث ويدّعي أن كوباني "سقطت، وستسقط".

ولفت كورمي إلى أن أردوغان يحاول باستمرار استهداف مناطق شمال وشرق سوريا، قائلًا: "هدفهم النيل من بطولاتنا وعزيمتنا ونحن شعوب شمال وشرق سوريا، رسالتنا إلى الاحتلال التركي هي ألا يقترب؛ لأن مناطق شمال وشرق سوريا ستكون مقبرة له".

ومن جهتها، أكدت الإدارية في مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة ريما عيسى، أن أهالي شمال وشرق سوريا عبر قواتهم وعبر إرادتهم الصلبة أثبتوا قدرتهم على حماية شمال وشرق سوريا من مرتزقة داعش، وأنهم سيتمكنون بالعزيمة والإصرار نفسه من دحر الاحتلال التركي.

وقالت: "وعلى الجميع أن يعلموا أن لا أحد يستطيع كسر مقاومتنا، وأن الاحتلال التركي يهاجم ويهدد مناطقنا، ويهدف بذلك إلى كسر إرادتنا، لكننا لن نستسلم، وسنقاوم، وكل مناطقنا هي كوباني".

وانتهت الوقفة التضامنية، وسط تأكيد أهالي المدينة على ضرورة زيادة التكاتف والتلاحم، والسعي إلى إنهاء الاحتلال على الأراضي السورية، عبر شعاراتهم.

(ب ر / أم)

ANHA