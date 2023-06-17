​​​​​​​أهالي كوباني: لن تخيفنا طائرات العدو والمقاومة خيارنا الوحيد

تصاعدت ردود الفعل الشعبية المنددة بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا خلال الأيام الماضية، حيث رصدت وكالتنا آراء سكان مدينة كوباني حول التصعيد العسكري للاحتلال التركي ضد المقاطعة ومناطق منبج، والشهباء وإقليم الجزيرة عبر القصف البري والجوي.

المواطن محمد مشعل قال إن دولة الاحتلال التركي تسعى لإبادة الشعب الكردي وأن هذا الهدف بات واضحاً، وأضاف "اليوم تمارس سياسة ترهيب المجتمع من خلال القصف العشوائي الذي يطال المواطنين والمرافق العامة، وبالتالي إجبارهم على الهجرة من أرضهم، فالدولة التركية تعتقد بأنها تضع شعبنا أمام خيارين؛ أمّا أن يتعرضوا للهجمات هنا أو يواجهوا مصيراً مجهولاً في رحلة الهجرة لدول الجوار، لكن رسالتنا واضحة، المقاومة ولا شيء غير ذلك، نطالب شعبنا بالتكاتف والبقاء في أرضه ومجابهة العدو، وعدم الرضوخ لمخططات العدو".

من جانبها، قالت المواطنة وضحة رشيد: "في مواجهة سياسة إبادة الشعب الكردي، يتحتم علينا الدفاع عن أرضنا ومكتسبات ثورتنا، إن الدولة التركية تفرض علينا الحرب ونحن مستعدون لذلك سنقاوم من أجل الوجود".

بدوره، أشار المواطن مروان عبد الوهاب بوزان "لن تخيفنا طائرات الاحتلال التركي؛ موقفنا واضح لن نترك أرضنا، وسنساند قواتنا العسكرية، لأنهم حماة هذا الوطن".

(ز س/د)

ANHA