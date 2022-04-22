​​​​​​​أهالي كوباني: لن نتخلى عن أرضنا وسنقاوم

قصفت دولة الاحتلال التركي صباح اليوم، مدينة كوباني، ما تسبب بإصابة المواطن فرهاد محمد حسين، والمواطن فراس محمد، بجروح.

لاقت هذه الهجمات ردود فعل غاضبة من قبل أهالي مدينة كوباني، حيث تقول المواطنة شمسة محمد طاهر: "منذ صباح اليوم ودولة الاحتلال التركي تقصفنا، وترتكب المجازر بحقنا، مؤكدة "لن نتخلى عن أرضنا، القصف لا يخيفنا، وسنقاوم الاحتلال حتى آخر قطرة من دمنا"، داعية "الأهالي إلى المقاومة والبقاء في أرضهم".

بدوره، قال المواطن محمد خلي حمي من أهالي مدينة كوباني: "تهدف دولة الاحتلال التركي من هذه الهجمات إلى تهجيرنا من أرضنا، لاحتلالها، مطالباً الدول المعنية مثل روسيا والولايات المتحدة بضرورة وضع حد لهذه الهجمات مشدداً "لن نتخلى عن أرضنا أبداً مهما كان الثمن".

وفي السياق ذاته، قال المواطن "لن نتخلى عن أرضنا".

(ف)

ANHA