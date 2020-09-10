​​​​​​​أهالي كوباني: لا يحق لأحد إقصاء ممثلينا عن اللجنة الدستورية

وأعلنت الأمم المتحدة في الـ23 من أيلول/سبتمبر العام الفائت عن تأسيس اللجنة الدستورية السورية لصياغة دستور جديد للبلاد عوضًا عن الدستور الحالي الذي وضعته الحكومة السورية عام 2012.

وتتشكل اللجنة الدستورية السورية من 150 مقعدًا، وتتضمن 50 شخصية من ممثلي الحكومة السورية و50 شخصية من ممثلي المعارضة السورية و50 شخصية من المجتمع المدني، بينما تم إقصاء الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا عنها، ما أظهر ردود فعل مناهضة للجنة من قبل شعب شمال وشرق سوريا.

وانتهت ثلاث جولات من محادثات اللجنة الدستورية السورية دون تحقيق نتائج تذكر، وسط استبعاد من أن تسفر اللجنة عن أي جديد مع استمرار إقصاء بعض الجهات الفاعلة على الأرض عن اللجنة، وموقف الحكومة و"المعارضة" المتشدد من المفاوضات.

وفي هذا السياق، يقول المواطن أنور محمد شكري من مدينة كوباني إنه "يجب على الجميع المشاركة في اللجنة الدستورية، ولا يحق لأحد إقصاءنا عنها نحن كشعب شمال سوريا الذين ضحوا بآلاف الشهداء على هذه الأرض".

وأكد شكري رفضهم لنتائج اللجنة الدستورية، وقال: "ندين مواقف الدول التي تشرف على أعمال اللجنة ولا نقبل نتائج تلك اللجنة إن لم نشارك فيها نحن شعب شمال وشرق سوريا، الذي دفع ثمن هذه الأرض من دماء أبنائه، الدول التي تنادي بحماية حقوق الإنسان لماذا لا تطالب بحقوقنا وانضمامنا إلى تلك اللجنة لنقرر مصيرنا بأنفسنا".

ومن جانبه، أوضح المواطن إبراهيم عبد الغني أن "إقصاء الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن اللجنة يعني إقصاء كافة مكونات الشمال السوري من عرب، كرد، آشور وسريان عن اللجنة التي تشكلت على أساس إيجاد حل سلمي للحرب السورية الدائرة".

وأشار إلى أن "أولئك الذين يشاركون في اللجنة الدستورية سواء من الكرد أو العرب يمثلون أنفسهم وأحزابهم فقط ولا يمثلون الشعب السوري بكافة مكوناته".

وطالب المواطن إبراهيم عبد الغني الدول التي تشرف على أعمال اللجنة سواء كانت روسيا أو أمريكا والاتحاد الأوروبي بإشراك أعضاء من مجلس سوريا الديمقراطية في مفاوضات اللجنة، وقال "يجب أن يشارك أعضاء من مسد في مفاوضات اللجنة الدستورية، وأن يعلوا صوتهم داخل اللجنة ويؤودوا دورًا في صياغة دستور ديمقراطي يمثل الشعب السوري بأكمله".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد وعد الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد بمشاركة ممثلين عن الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا في لجنة صياغة الدستور السوري لدى توقيع مذكرة تفاهم بين مسد وحزب الإرادة الشعبية في 31 آب المنصرم.

وشدد المواطن إبراهيم عبد الغني على ضرورة ضمان حقوق كافة مكونات الشعب السوري في لجنة صياغة الدستور قائلًا "لن نقبل نتائج البيان الختامي للجنة الدستورية ولن تكون هناك مصداقية من قبلنا لتلك النتائج ما دمنا مبعدين عنها، ونشدد على أن تشارك شخصيات من كافة مكونات الشمال السوري، وأن يتم ضمان حقوقهم ضمن الدستور الذي ستتم صياغته بمشاركة ممثلين من كافة مكونات شمال وشرق سوريا الذين بذلوا دماءهم في سبيل تحرير هذه الأرض من إرهاب داعش وغيرها".

وبدوره قال المواطن إبراهيم البري من المكون العربي إن "سوريا واحدة ليست مقسمة ولن تستطيع أي قوة احتلالية تجزئتها ولا نرضى نحن الشعب السوري بكافة مكوناته أي احتلال لشبر من الأراضي السورية".

واختتم المواطن إبراهيم البري حديثه قائلًا "لا يجوز إقصاء أي مكون من الشعب السوري عن اللجنة الدستورية فهو صاحب القرار ويحدد مصيره بنفسه، ولا يجوز أن يأتي أناس من الخارج ليملوا عليهم قراراتهم"، وأكد أن "ممثلي الائتلاف لا يمثلون الشعب السوري كافة بل يمثلون أنفسهم".

(ج)

ANHA