​​​​​​​أهالي كوباني: على الشعب الكردي ألا يظل صامتاً حيال الهجمات على باشور كردستان

تواصل دولة الاحتلال التركي هجماتها على مناطق جنوب كردستان في مسعى منها لتوسيع رقعة احتلالها لأراضي كردستان مستخدمة كل الوسائل والقدرات العسكرية، إضافة إلى أنها تسعى لإشعال فتيل الحرب بين القوات الكردية.

"الاحتلال التركي يريد إبادتنا"

وحول هذا، يقول المواطن فياض شاهين من أهالي ريف كوباني: "نريد أن نحصل على حقوقنا المشروعة في روج آفا وفي أجزاء كردستان الأربعة لأننا منذ قرون نعيش في الظلم والاستبداد ونريد أن نعيش مثل باقي الشعوب".

وأكد فياض شاهين بأن "قوات الكريلا تقاتل من أجلنا,، ونحن كشعب كردي نمثل قواتنا ولا نقبل بهذا الظلم من قبل دولة الاحتلال التركي".

وطالب شاهين الشعب الكردي ألا يظل صامتاً حيال الهجمات على باشور كردستان, "لأن الاحتلال التركي يريد إبادتنا وهذه الحروب تشن على كل الكرد لذلك علينا أن نكون يقظين وحذرين".

"على جميع القوات الكردية الاتحاد لمواجهة العدو"

في ذات السياق، يقول المواطن فواز عباس، وهو من ريف مدينة كوباني، بأن "على شعبنا الكردي ألا ينس ما حصل في سريه كانية / رأس العين و كري سبي / تل أبيض وعفرين وما أقدمت عليه المرتزقة من ظلم,، وعلى شعبنا أن يتّحد لأنه إن لم يتّحد سوف يُقضى عليه".

وأضاف فواز عباس "لا نريد القتال بين قوات الكريلا وقوات البيشمركة وعلينا أن نكون يقظين وحذرين من هذا الشيء,، هناك مخاوف من هذا القتال لأنه سوف يؤدي إلى إنهائنا مرة أخرى,، التاريخ سيحاسبنا وعلى جميع القوات الكردية الاتحاد لمواجهة العدو".

وبدوره قال المواطن علي مشكو من أهالي ريف كوباني: "كل أبناء الشعب الكردي ينادون ويطالبون بالوحدة لكي نصل إلى تكاتف، ففي الوحدة القوة".

وأشار علي مشكو إلى أن "دولة الاحتلال التركي والدول المجاورة لكردستان تريد إبادتنا وألا نحصل على حقوقنا المشروعة".

وفي سياق متصل، يقول المواطن إياد فاروق شيخ من أهالي ريف كوباني: "نريد الوحدة للشعب الكردي لأن العدو يريد تجزئتنا لكن إذا توحدنا فلن يستطيع العدو غلبنا,، أما الحرب على جبال كردستان فهدف الاحتلال التركي من ذلك هو تجزئتنا وجرنا نحو اقتتال الأخوة والقضاء علينا".

(ج ع/ج)

ANHA