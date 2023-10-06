​​​​​​​أهالي كوباني يؤدون واجب العزاء لذوي الشهيد باكوك كوباني

شارك اليوم المئات من أهالي كوباني وممثلو المؤسسات المدنية في مراسم أداء واجب العزاء لذوي الشهيد باكوك كوباني، الاسم الحركي بنكين قره علي، وذلك في خيمة العزاء التي نصبت في حي الشهيد كاو في مدينة كوباني.

الرئيس المشترك لمكتب العلاقات السياسية لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات، بكر حج عيسى، تحدث خلال المراسم وتوجه بالعزاء لذوي الشهيد باكوك، قائلاً: "مرة أخرى يتعرض شعبنا لمجزرة إبادة. إلا أننا نستمد العزم والروح المعنوية من الشهداء. ونعاهد الشهداء بالانتقام لهم".

شقيق الشهيد باكوك كوباني، جوان قره علي، ألقى كلمة أيضاً خلال المراسم وقال فيها: "الشهيد بنكين ليس الشهيد الأول ولن يكون الأخير. كان شقيقي شوكة في عيون الأعداء. أقول لأردوغان؛ لقد استشهد بنكين، لكن هناك الآلاف من أمثال بنكين سوف يسيرون على دربه. سوف ننتقم لدماء شهدائنا".

ANHA