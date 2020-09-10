​​​​​​​أهالي كوباني يستذكرون الشهيد دوزدار حمو

وأعلنت حركة التحرر الكردستانية منذ أيام عن استشهاد القيادي دوزدار حمو في مناطق الدفاع المشروع بجبال كردستان في شهر تشرين الثاني من عام 2019المنصرم بعد غارة نفذها طيران دولة الاحتلال.

واجتمع أهالي كوباني وأعضاء وإداريون في المؤسسات لاستذكار الشهيد دوزدار حمو الذي أقام في مدينة كوباني بعد تحريرها من داعش، وساهم في إعادة إعمارها وتفعيل المؤسسات فيها عقب الحرب التي شهدتها المدينة مطلع عام 2015.

وألقى رئيس المجلس العسكري في إقليم الفرات عصمت شيخ حسن كلمة خلال الاجتماع وجه فيها تعازيه لأسرة الشهيد والشعب الكردي، وأضاف أن "استشهاد المناضل دوزدار حمو خسارة للشعب الكردي أجمع ولرفاقه في الجبال ولأجزاء كردستان الأربعة، وأنا أؤمن بأن شعبنا في روج آفا لن يستطيع نسيان شهيد كهذا الشهيد وكل الشهداء الذين أصبحوا دربًا للحرية".

وختم عصمت شيخ حسن حديثه مشيدًا بدور الشهيد البطولي في روج آفا وجبال كردستان وبذله كل قطرة من دمه في سبيل الشعب الكردي والشعوب المظلومة، ودعا كل الغيورين على مصلحة شعبهم إلى المضي على درب الشهيد دوزدار.

وكان الشهيد دوزدار من المساهمين في إحياء مدينة كوباني بعد الحرب الطاحنة مع مرتزقة داعش عام 2014 بعد الدمار الذي لحق بالمدينة.

أما الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي في إقليم الفرات فوزية عبدي فقالت "على الرغم من الفترة القصيرة التي قضاها الشهيد دوزدار في مدينة كوباني لكن كانت بمثابة 100 عام، عبر الأعمال التي قام بها من أجل كوباني، وأهلها اليوم الكوبانيون مطالبون بالحفاظ على هذا الإرث الذي تركه لهم الشهيد".

أما الرئيس المشترك للمجلس التشريعي لإقليم الرقة خالد بركل فقد قال: "إذا أردنا أن نعيش بحرية وسلام يتوجب على جميع العاملين على هذه الأرض أن يتبعوا درب الشهيد دوزدار وأن يكونوا مثله في كل خطوة يتخذونها ويجب ألا ينسوا أبدًا أنه استشهد من أجلهم".

وتجدر الإشارة إلى أن الشهيد دوزدار حمو من مواليد 1969 من مدينة عفرين، وانضم إلى حركة التحرر الكردستانية في جبال كردستان عام 1990.

(ج)

ANHA