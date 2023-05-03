​​​​​​​أهالي كوباني يشيّعون جثمان الشهيد فرهاد مصطفى إلى مثواه الأخير

وشارك في مراسم تشييع جثمان عضو حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات الشهيد فرهاد مصطفى، الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه الثوري في منطقة كوباني، أهالي مقاطعة كوباني وأعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية وشخصيات من الأحزاب السياسية في إقليم الفرات.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات خُناف خليل كلمة قالت فيها: "نمرّ اليوم بمرحلة حساسة للغاية ومن واجب الجميع أن يساندوا بعضهم بعضاً".

وأضافت: "نتعرض في كل لحظة لهجمة من قبل دولة الاحتلال التركي، وكل مناضل بات مستهدفاً من قبلها وكل هذا لكسر إرادتنا، وهدفها الأول والأخير هو القضاء على ثورتنا ثورة روج آفا التي باتت درباً لكل حرّ حالم بالحرية، ولكننا نقول لها إنكِ لن تصلي إلى أهدافكِ طالما هناك شعب يناضل".

بدوره، قال عضو حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات، هلال غالب إن "الشهيد فرهاد اختار درب النضال فانضم لحركة الشبيبة الثورية ومضى على درب المقاومة حتى نال الشهادة، وهذا دليل على مدى الارتباط القوي بين الشبيبة والأرض"، معاهداً على السير على خطا الشهداء وفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، لإفشال المؤامرة التي تحاك ضد المنطقة.

وانتهت المراسم بقراءة وثيقة الشهادة من قبل مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات وتسليمها لذوي الشهيد، ليوارى جثمانه الثرى في مزار الشهيدة دجلة وسط زغاريد الأمهات وترديد شعار "الشهداء خالدون".

(ن ك/د)

ANHA