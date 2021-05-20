​​​​​​​أهالي كوباني يشيّعون جثمان الشّهيد خليل شيخ علي إلى مثواه الأخير

وينحدر الشّهيد خليل شيخ علي، الاسم الحركي رستم جودي، من قرية توقلي التابعة لمقاطعة كوباني، حيث استشهد أثناء تأديته لواجبه العسكريّ في صفوف قوات سوريا الديمقراطية في ١٧ أيّار الجاري.

بدأت مراسم التشييع بالوقوف دقيقة صمت، ثمّ ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس العلاقات الدبلوماسية في حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات ألماز رومي، كلمة قدّمت من خلالها واجب العزاء لذوي الشهيد، وقالت: "إنّ الشّهداء هم قيم الشّعوب وهم من يحمون الشّعب ومكتسباته".

وأشارت ألماز: "إنّ الدولة التركية مرّة أخرى تريد كسر إرادة الشّعب الكردي في جبال آفاشين وزاب ومتينا، ولكن مقاتلونا يناضلون بوجه تلك الهجمات الاحتلالية، ونحن سندعم الكيريلا في مقاومتهم ضد الاحتلال التركي كما دعم مقاتلو الكيريلا معركة كوباني".

ثمّ ألقى عزت حمو كلمة باسم عوائل الشهداء، نوّه من خلالها إلى أنّ الشّعب مدين للشّهداء؛ لأنّهم يضحّون بأنفسهم في سبيل العيش بكرامة، وقال: "نحن كمجلس عوائل الشّهداء وكافّة عوائل الشهداء يجب علينا أن نكون أهل لتضحيات هؤلاء الشّهداء، لأنّهم سطّروا التّاريخ بدمائهم".

مؤكّداً في ختام كلمته: "سنظلّ سائرين على خطا شهدائنا حتّى تحرير كافّة مناطقنا المحتلة وأجزاء كردستان الأربعة وتحقيق حلم الشّهداء".

وبعد الانتهاء من الكلمات، تمّ قراءة وثيقة الشّهادة، وسلّمت لذوي الشّهيد.

ثم حمل رفاق السّلاح جثمان الشهيد خليل شيخ علي على الأكتاف ليوارى الثرى في مثواه الأخير في مزار الشهيدة دجلة بمدينة كوباني، وسط زغاريد الأمّهات وترديد الشعارات التي تحيّي الشهادة والشهداء.

(م ع/إ)

ANHA