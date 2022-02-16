​​​​​​​أهالي كوباني يشيعون جثمان الشهيد بوطان بغدك إلى مثواه الأخير

وحضر المئات من أهالي المقاطعة وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية وشخصيات من الأحزاب السياسية مراسم تشييع الشهيد محي الدين محمد، الاسم الحركي بوطان بغدك، المواطن وعضو قوات سوريا الديمقراطية، الذي استشهد أثناء قصف دولة الاحتلال التركي على ناحية عين عيسى يوم الأحد المنصرم.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، بعدها ألقى نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة كري سبي/ تل أبيض المحتلة، صبري نبو، كلمة مجّد فيها الشهداء، وقال: "نحن اليوم نعيش بكرامة بفضل هؤلاء الشهداء؛ لذا علينا ألا ننسَ هؤلاء المناضلين، ونعاهدهم بالسير على خطاهم".

وأضاف: "نحن اليوم بحضرة الشهداء، في وقت يُفرض فيه علينا بالقوة أن ندفع ثمناً غالياً لنحيا بكرامة، وكل هذا يتزامن مع الذكرى الـ 23 من المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان، ومع هذا لن نسمح للمتآمرين علينا بالوصول إلى أهدافهم، وستفشل مؤامراتهم، فقائدنا علّمنا الصمود في وجه الطغاة".

أما الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات، بيريفان إسماعيل، فقالت: "هناك من يحاول إبادتنا بشتى الطرق ويستخدم دولة الاحتلال التركي وسيلة في ذلك، لكن شهداءنا بتضحياتهم قالوا لدولة الاحتلال إنه طالما هناك دم في عروقنا فلن تُخضعوا شعبنا للذل والعبودية".

وناشدت بيريفان في الكلمة التي ألقتها خلال المراسم شعب المنطقة بالاتحاد؛ لأن كل الدول تغض النظر عن أفعال دولة الاحتلال التركي التي هدفها الأول والأخير هو احتلال المنطقة وتهجير أهلها.

واختتمت مراسم تشييع الشهيد بقراءة وثيقة شهادته وتسليمها إلى ذويه ليوارى بعدها جثمانه الثرى في مزار الشهيدة دجلة جنوب مدينة كوباني.

(ن ك/ج)

ANHA