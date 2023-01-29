​​​​​​​أهالي كوباني يقدمون واجب العزاء لذوي شهيدي الكريلا آندوك سرحد ودجلة روهات

انطلق حشد الأهالي من ساحة الشهيد عكيد وسط مدينة كوباني صوب خيمة الشهيد، علي نوري (الاسم الحركي: آندوك سرحد) والتي نصبت في حي كانيا كردان بالمدينة.

حال وصول المعزين إلى خيمة العزاء، وقفوا دقيقة صمت؛ استذكاراً لأرواح الشهداء، تلاه كلمة لعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي، صالح نوح، الذي حيا تضحيات الشهداء، معتبراً إياهم حقيقة الشعوب.

وقال نوح: "يستخدم السلاح الكيماوي ضد قوات الكريلا في جبال كردستان، والعالم يراقب ذلك وكأن الأمر لا يعنيهم، لا أحد يقول لدولة الاحتلال التركي كفاك إبادة لشعوب المنطقة".

وأضاف: "نحن اليوم نحيا في أمن وأمان بفضل دماء وتضحيات الشهداء الذين تخلوا عن كل شيء في سبيل أن نحيا بحرية، علينا تصعيد النضال في وجه الآلة الغاشمة لدولة الاحتلال التركي، ونكون سنداً لقوات الكريلا لا عبئاً عليهم".

ليتم بعدها قراءة وثيقة الشهيد وتقديمها لذويه من قبل مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات.

توجه بعدها وفد المعزين إلى قرية برخ باتان جنوبي مدينة كوباني؛ لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيدة، عائشة محمد (الاسم الحركي: دجلة روهات).

وهناك خلال مراسم العزاء، قرئت وثيقة الشهيدة وتم تقديمها لذويها من قبل مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، وسط ترديد شعاري "المقاومة حياة"، و "الشهداء خالدون".

(ن ك/د)

ANHA