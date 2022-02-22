​​​​​​​أهالي كوباني يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيدين جكدار وسلطان

وتوجه اليوم الثلاثاء، العشرات من أهالي مقاطعة كوباني وأعضاء مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد حمزة أحمد الاسم الحركي جكدار بلك، المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية، وذلك في مسقط رأسه بقرية بلك جنوبي مدينة كوباني بـ35 كم تقريباً. ومن ثم توجه الوفد إلى خيمة العزاء في عين عيسى مسقط رأس الشهيد سلطان الشاهي الاسم الحركي سلطان عضو قوى الأمن الداخلي.

وعند وصول الوفد إلى خيم العزاء وقف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك لمقاطعة كوباني، مصطفى ايتو، كلمة قال فيها: "الشهيد من يصون كرامة شعبه ويحقق الحرية والحب له، هل بإمكاننا أن نحمي قيم الشهداء والمكتسبات التي تحققت بفضل تضحياتهم وكيف ذلك".

وأضاف قائلاً "يجب على الجميع العمل بحسب ما يتطلب منهم لحماية مكتسبات الشهداء الذين كانوا المثال على مشروع الأمة الديمقراطية وقيمها الثمينة عندما يدفع شهداء من المكون العربي والمكون الكردي دماءهم رخيصة من أجل هذه الأرض".

وبعدها ألقى الأستاذ صالح أحمد، كلمة قال فيها إن " الشهيد جكدار كان أحد هؤلاء الذين لبوا نداء الحرية عندما انطلقت شرارة ثورة روج آفا وناضل حتى ضحى بروحه في سبيل حرية شبعه ووطنه".

من أجل تحقيق أحلام شهدائنا يتوجب علينا دفع الغالي والنفيس في سبيل ذلك، ويجب على شعبنا أن يكون يداً واحدة ويقف مع ثورتهم".

واختتمت مراسم العزاء بتقدم الوفد العزاء لذوي الشهيدين وسط ترديد الشعارات التي تمجد الشهداء.

(م أ/ل)

ANHA