​​​​​​​أهالي كوباني يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد صالح أوسو

توجه اليوم الخميس، العشرات من أهالي مقاطعة كوباني وأعضاء مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات وأعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية في إقليم الفرات، لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد صالح أوسو، في مسقط رأسه، في قرية قرمغ ٢٥ كم شرق مدينة كوباني.

واتجه الوفد إلى خيمة العزاء مرددين الشعارات التي تمجد الشهداء، ولدى الوصول قدم الوفد العزاء لذوي الشهيد.

وبدأت مراسم العزاء بإلقاء كلمة من قبل الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كوباني، مصطفى ايتو، قال فيها: الشهيد صالح مثل رمز الدفاع وحماية الأرض ولم يتوان في القيام بمهامه في سبيل ذلك حتى الوصول إلى مرتبة الشهادة.

أيتو تطرق في حديثه إلى التضحيات التي قدمتها قربة قرمغ قي سبيل الحرية، وذكر أسماء عدد من الشهداء الذين ينحدرون من القرية، أمثال الشهيد صادق وأشرف وسيد رضى وصالح، وقال "أصبحوا ميراثاً لشعبهم".

وبدوره، ألقى مصطفى خليل باسم عائلة الشهيد سيد أوسو كلمة، قال فيها إن "الشهيد صالح ليس الشهيد الأول من قرية قرمغ، مع كل شهيد نحن نغرس خنجراً في قلب العدو، ويكون أملاً بالنصر للشعب الكردي ويوماً بعد يوم تزداد عزيمة هذا الشعب للنضال والنصر".

ويشار إلى أن الشهيد صالح أوسو المقاتل في وحدات حماية الشعب استشهد يوم الـ 7 من آذار/ مارس الجاري أثناء أدائه مهامه العسكرية.

(م أ/سـ)

ANHA