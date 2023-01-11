​​​​​​​أهالي كوباني يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد رينجبر ريباز

توافد أهالي مقاطعة كوباني وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية إلى الخيمة التي نصبها مجلس عوائل الشهداء في مدينة كوباني، لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد محمد عثمان، الاسم الحركي رينجبر ريباز، الذي استشهد في 26 تشرين الأول عام ،2022 في زاب في مناطق الدفاع المشروع.

وبدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، عائشة أفندي، كلمة مجّدت فيها الشهيد وشهداء الحرية، وقالت "الكريلا هم أملنا وقدوتنا، ولهزيمة دولة الاحتلال التركي في حربها ضدهم، لجأت إلى استخدام السلاح الكيماوي لتحفظ ماء وجهها بعد هزائمها المتكررة".

وأكدت عائشة "نحن خلف الكريلا، وعلى ثقة تامة بأنهم سينتصرون في حرب دفاعهم عن الشعوب، في وجه الآلة الغاشمة لدولة الاحتلال التركي التي تسعى إلى طمس هُوية الشعوب وإبادتها، ولهذا على شعب المنطقة الالتفاف حولهم لأن النصر بات قريباً جداً".

بدوره، قال أحمد عثمان، شقيق الشهيد رينجبر ريباز، في كلمته "سنمضي على خطا الشهيد؛ لأنه استشهد دفاعاً عن أرضه وقضيته وشعبه".

واختتمها بتجديد "العهد لشهداء المقاومة في شمال وشرق سوريا بالسير على نهجهم حتى تحقيق أهدافهم في بناء وطن ديمقراطي حر".

لتختتم المراسم بقراءة وثيقة الشهيد رينجبر ريباز، من قبل مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات وتسليمها لذويه، وترديد الشعارات التي تحيي وتمجّد تضحيات الشهداء.

(ن ك/د)

ANHA