​​​​​​​أهالي كوباني يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد محمود بشار

وانطلق موكب المعزين من ساحة الشهيد عكيد صوب قرية حنكش غرب مدينة كوباني لتقديم واجب العزاء لذوي عضو حركة المجتمع الديمقراطي محمود بشار (الاسم الحركي محمود كوباني)، الذي استشهد يوم الأحد الفائت نتيجة استهداف سيارته من قبل الطيران المسيّر للاحتلال التركي، بعد زيارته لإحدى العوائل القريبة منه في ريف مدينة كوباني.

بدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلته كلمة للرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات، نصرة درويش، قالت فيها: "الشهيد محمود من عائلة وطنية سبقه إلى الشهادة شقيقه الشهيد إريش كوباني الذي ضحى بنفسه لمنع مرتزقة داعش من الوصول إلى مدينة كوباني في عام 2014، وكلنا نفتخر بهذه العائلة الوطنية".

وأضافت: "في الوقت الذي ينشغل فيه الجميع بالزلزال وبتقديم المساعدات لمتضرريه، تستهدف دولة الاحتلال التركي بطيرانها المسيّر المواطنين في مناطقنا".

وعاهدت نصرة في ختام حديثها الشهيد محمود وكل شهيد ضحى بروحه في سبيل الحفاظ على أمنهم واستقرارهم بالانتقام لهم، وعدم التهاون مع دولة الاحتلال التركي التي تحاول احتلال الأراضي السورية.

لتنتهي مراسم العزاء بشعار "الشهداء أحياء خالدون في ذاكرتنا".

(ن ك/د)

ANHA